Canlı Altın Fiyatları 18 Mayıs 2025 Pazar: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Canlı altın fiyatları 18 Mayıs Pazar günü de gündemde. Haziran ayı FED faiz kararı beklenmeye başlarken piyasalarda yaşanacak değişimler izleniyor. Beklendiği üzere yüksek seyrini uzun süre devam ettiren altında son dönemde düşüş gözlemleniyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?