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Haberler Galeri Canlı Altın Fiyatları 18 Mayıs 2025 Pazar: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 18.05.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 09:41

Canlı Altın Fiyatları 18 Mayıs 2025 Pazar: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları ile takip ediliyor. Yaz dönemiyle birlikte hediye olarak altın almak isteyenlerin yanı sıra yatırım ve birikim yapmak isteyenler de değişen grafiği izliyor. Hafta sonuna 4000 TL ile giren gram altın kadar çeyrek altın da merak edilenler arasında. Peki; 18 Mayıs 2025 Pazar (bugün) tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, altında son durum:

Canlı Altın Fiyatları 18 Mayıs 2025 Pazar: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Canlı altın fiyatları 18 Mayıs Pazar günü de gündemde. Haziran ayı FED faiz kararı beklenmeye başlarken piyasalarda yaşanacak değişimler izleniyor. Beklendiği üzere yüksek seyrini uzun süre devam ettiren altında son dönemde düşüş gözlemleniyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Canlı Altın Fiyatları 18 Mayıs 2025 Pazar: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 18 MAYIS 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 3.202,54 dolar
SATIŞ: 3.203,81 dolar

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Canlı Altın Fiyatları 18 Mayıs 2025 Pazar: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 3.999,09 TL
SATIŞ: 4.000,50 TL

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Canlı Altın Fiyatları 18 Mayıs 2025 Pazar: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 27.183,00 TL
SATIŞ: 27.593,00 TL

Canlı Altın Fiyatları 18 Mayıs 2025 Pazar: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 6.661,00 TL
SATIŞ: 6.714,00 TL