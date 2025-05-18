Giriş Tarihi: 18.05.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
09:41
Canlı Altın Fiyatları 18 Mayıs 2025 Pazar: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları ile takip ediliyor. Yaz dönemiyle birlikte hediye olarak altın almak isteyenlerin yanı sıra yatırım ve birikim yapmak isteyenler de değişen grafiği izliyor. Hafta sonuna 4000 TL ile giren gram altın kadar çeyrek altın da merak edilenler arasında. Peki; 18 Mayıs 2025 Pazar (bugün) tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, altında son durum: