CANLI ALTIN FİYATLARI 27 MAYIS 2025: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları haftaya hareketli başladı. Yatırımcıların ve altın alış satışı yapmak isteyenlerin gün içinde incelediği altın kurunda dalgalanma devam ediyor. Bu noktada "Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusu gün içinde yanıt arıyor. İşte, 27 Mayıs 2025 Salı günü canlı ve anlık altın fiyatları...