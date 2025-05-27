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Haberler Galeri CANLI ALTIN FİYATLARI 27 MAYIS 2025: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 06:51 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 06:51

CANLI ALTIN FİYATLARI 27 MAYIS 2025: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. 27 Mayıs 2025 Salı günü için kur fiyatları dalgalı ilerlerken, yatırımcılar sarı metaldeki anlık değişimleri mercek altına aldı. Gram altın günün ilk saatlerinde 4.195,17 ₺'den işlem görürken, çeyrek altın ise 6.826,00 ₺'den alıcı buluyor. Peki, Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, canlı ve anlık fiyatlar tablosu...

CANLI ALTIN FİYATLARI 27 MAYIS 2025: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları haftaya hareketli başladı. Yatırımcıların ve altın alış satışı yapmak isteyenlerin gün içinde incelediği altın kurunda dalgalanma devam ediyor. Bu noktada "Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusu gün içinde yanıt arıyor. İşte, 27 Mayıs 2025 Salı günü canlı ve anlık altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 27 MAYIS 2025: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.195,17

SATIŞ(TL) 4.195,68

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CANLI ALTIN FİYATLARI 27 MAYIS 2025: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.826,00

SATIŞ(TL) 6.906,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 27 MAYIS 2025: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 27.717,00

SATIŞ(TL) 28.136,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 27 MAYIS 2025: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 3.808,61

SATIŞ(TL) 4.024,77

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