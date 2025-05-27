Giriş Tarihi: 27.05.2025 06:51
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
06:51
CANLI ALTIN FİYATLARI 27 MAYIS 2025: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. 27 Mayıs 2025 Salı günü için kur fiyatları dalgalı ilerlerken, yatırımcılar sarı metaldeki anlık değişimleri mercek altına aldı. Gram altın günün ilk saatlerinde 4.195,17 ₺'den işlem görürken, çeyrek altın ise 6.826,00 ₺'den alıcı buluyor. Peki, Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, canlı ve anlık fiyatlar tablosu...