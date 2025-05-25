ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ grafiği: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, yatırımcılar ve vatandaşlar güncel fiyatları yakından takip ediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını ile 22 ayar bilezik fiyatlarında yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor. Piyasalardan gelen canlı verilere göre altının alış ve satış fiyatları yükselişini sürdürüyor.Peki; Bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?