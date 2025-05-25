Giriş Tarihi: 25.05.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
10:52
ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ grafiği: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları, 25 Mayıs Pazar sabahına yükselişle başladı. Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar, güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatlarını merak ediyor. Piyasaların açılmasıyla birlikte altındaki hareketlilik dikkat çekerken, gram altın 4.202,66 TL, çeyrek altın ise 6.839,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 25 Mayıs 2025 altın alış-satış fiyatları...