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Haberler Galeri ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ grafiği: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 10:52

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ grafiği: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları, 25 Mayıs Pazar sabahına yükselişle başladı. Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar, güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatlarını merak ediyor. Piyasaların açılmasıyla birlikte altındaki hareketlilik dikkat çekerken, gram altın 4.202,66 TL, çeyrek altın ise 6.839,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 25 Mayıs 2025 altın alış-satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ grafiği: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, yatırımcılar ve vatandaşlar güncel fiyatları yakından takip ediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını ile 22 ayar bilezik fiyatlarında yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor. Piyasalardan gelen canlı verilere göre altının alış ve satış fiyatları yükselişini sürdürüyor.Peki; Bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ grafiği: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.202,66

SATIŞ(TL) 4.204,13

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ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ grafiği: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.839,00

SATIŞ(TL) 6.932,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ grafiği: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 27.904,00

SATIŞ(TL) 28.326,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ grafiği: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.357,37

SATIŞ(USD) 3.358,55

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