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Haberler Galeri REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Eşref Rüya, ZTK final maçı, Sahipsizler... Total ve AB'de reyting sıralaması!
Giriş Tarihi: 15.05.2025 08:53 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 08:54

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Eşref Rüya, ZTK final maçı, Sahipsizler... Total ve AB'de reyting sıralaması!

14 Mayıs 2025 Çarşamba gününün reyting sonuçları sorgulanıyor. Birçok dizi, film ve yarışmanın ekrana geldiği prime time da, reyting sıralaması merak konusu oldu. Eşref Rüya, Survivor, Sahipsizler ve Ziraat Türkiye Kupası final maçı olmak üzere birçok yapım izleyiciyle buluştu. Peki, hangi yapım birinci oldu? İşte, 14 Mayıs 2025 reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Eşref Rüya, ZTK final maçı, Sahipsizler... Total ve AB’de reyting sıralaması!

Reyting sonuçları günün ilk saatinde sorgulanıyor. Her gün düzenli olarak ilan edilen reyting sıralamasında, en çok tercih edilen yapım Total, AB ve ABC kategorilerinde ilk sıraya yerleşiyor. Peki, dün en çok hangi yapım izlendi, reyting birincisi kim oldu? İşte, dünün reyting sonuçları!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Eşref Rüya, ZTK final maçı, Sahipsizler... Total ve AB’de reyting sıralaması!

REYTİNG SONUÇLARI 14 MAYIS 2025

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların saat 10.00'dan sonra erişime açılması bekleniyor.

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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Eşref Rüya, ZTK final maçı, Sahipsizler... Total ve AB’de reyting sıralaması!
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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Eşref Rüya, ZTK final maçı, Sahipsizler... Total ve AB’de reyting sıralaması!
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Eşref Rüya, ZTK final maçı, Sahipsizler... Total ve AB’de reyting sıralaması!