REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Eşref Rüya, ZTK final maçı, Sahipsizler... Total ve AB’de reyting sıralaması!

Reyting sonuçları günün ilk saatinde sorgulanıyor. Her gün düzenli olarak ilan edilen reyting sıralamasında, en çok tercih edilen yapım Total, AB ve ABC kategorilerinde ilk sıraya yerleşiyor. Peki, dün en çok hangi yapım izlendi, reyting birincisi kim oldu? İşte, dünün reyting sonuçları!