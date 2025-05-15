Giriş Tarihi: 15.05.2025 08:53
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
08:54
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Eşref Rüya, ZTK final maçı, Sahipsizler... Total ve AB'de reyting sıralaması!
14 Mayıs 2025 Çarşamba gününün reyting sonuçları sorgulanıyor. Birçok dizi, film ve yarışmanın ekrana geldiği prime time da, reyting sıralaması merak konusu oldu. Eşref Rüya, Survivor, Sahipsizler ve Ziraat Türkiye Kupası final maçı olmak üzere birçok yapım izleyiciyle buluştu. Peki, hangi yapım birinci oldu? İşte, 14 Mayıs 2025 reyting sonuçları ve detaylar...