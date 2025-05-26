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Haberler Galeri EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ bekleniyor! 4A, 4B, 4C Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 10:06

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ bekleniyor! 4A, 4B, 4C Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Bu yıl yüzde 33 artışla 4 bin TL'ye yükseltilen ikramiye, emeklilere çifte bayram sevinci yaşatacak. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki milyonlarca emekli, toplamda 8 bin TL'lik bayram ikramiyesinin ikinci ödemesini alacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2025 bayram ikramiyesi ödeme takvimi ile ilgili merak edilen detaylar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ bekleniyor! 4A, 4B, 4C Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilerin sabırsızlıkla beklediği bayram ikramiyesi ödeme takvimi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ödenen emekli ikramiyesi bu yıl 4.000 TL'ye çıkarıldı. 6 Haziran'da başlayacak bayram öncesinde, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emeklilerin hesaplarına ödemelerin geçmesi bekleniyor. Peki, 4.000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, 2025 emekli ikramiyesi ödeme tarihine dair son gelişmeler…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ bekleniyor! 4A, 4B, 4C Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

4 YILDA 3 BİN 900 LİRA ARTTI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödeyecek. Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor.
2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltilmişti.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ bekleniyor! 4A, 4B, 4C Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz yıl bayramdan 1 hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı.

2025 Kurban Bayramı öncesinde tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiye ödemelerinin tamamlanması bekleniyor.

İkramiyeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ bekleniyor! 4A, 4B, 4C Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK?

Dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı alanlar, maluller, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ikramiye alabilecek.

Dul yetim maaşı alanlar hisselerine göre emekli ikramiyesi alabilecek. Buna göre, yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 oranında ikramiye alacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ bekleniyor! 4A, 4B, 4C Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2018-2024 DÖNEMİNDE TOPLAM 252 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Ramazan Bayramı'nda 15,8 milyon kişiye toplam 57,2 milyar lira ikramiye ödeyen SGK, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak. Bu kapsamda, ödeme tarihlerinin bu hafta içi açıklanması, ikramiyelerin ise bayram haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor. Öte yandan, SGK'nin 2018-2024 yıllarındaki bayramlarda emekliye toplam ikramiye ödemesi 252,1 milyar lira olarak gerçekleşmişti.