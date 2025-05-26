Giriş Tarihi: 26.05.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
10:06
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ bekleniyor! 4A, 4B, 4C Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Bu yıl yüzde 33 artışla 4 bin TL'ye yükseltilen ikramiye, emeklilere çifte bayram sevinci yaşatacak. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki milyonlarca emekli, toplamda 8 bin TL'lik bayram ikramiyesinin ikinci ödemesini alacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2025 bayram ikramiyesi ödeme takvimi ile ilgili merak edilen detaylar…