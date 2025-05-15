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Haberler Galeri Kiminle Evlendim filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 15.05.2025 16:17 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 16:17

Kiminle Evlendim filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!

2010 yapımı romantik aksiyon filmi Kiminle Evlendim (orijinal adıyla Killers), bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Robert Luketic'in oturduğu filmin senaryosu Bob DeRosa'ya ait. Başrollerinde ünlü oyuncular Katherine Heigl ve Ashton Kutcher'ın yer aldığı yapım, hem aksiyon hem de romantizmi bir arada sunuyor. Kiminle Evlendim filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Kiminle Evlendim filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

2010 yapımı "Kiminle Evlendim" (orijinal adıyla Killers), aksiyon, romantizm ve komediyi harmanlayan eğlenceli bir film. Başrollerde Katherine Heigl ve Ashton Kutcher'ın yer aldığı yapım, evlilik, sırlar ve tehlikeli maceraların iç içe geçtiği bir hikâyeyi konu alıyor. Peki, Kiminle Evlendim filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Kiminle Evlendim filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

KİMİNLE EVLENDİM FİLMİNİN KONUSU
Devlet adına çok gizli görevlerde çalışan bir ajan olan Spencer Aimes (Ashton Kutcher), Avrupa'nın lüks, egzotik, spor arabalar ve kadınlarla dolu yerlerinde, her zamanki gibi yaşamını sürdürmektedir. Fakat bir gün, sevgilisinden yeni ayrılmış, güzel ve çekici Jen Kornfeldt (Katherine Heigl) ile tanışıp, gerçek aşkını bulur ve hayatına, hiçbir entrika olmadan sıradan bir şekilde devam eder.

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Kiminle Evlendim filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

Üç yıl sonra Spencer'ın otuzuncu yaş gününün ardından, evliliklerine ve mutlu yaşantılarına devam etmektedirler. Jen, Spencer'ın milyon dolarlık bir hedef olduğunu öğrendiğinde ise, kaçarak sürdürmek zorunda oldukları yaşantıları başlamış olur. Daha da kötüsü, çevrelerindeki herkes bir kiralık katil olabilir: komşuları, arkadaşları, market sahibi hatta sokağın karşısında oturan yaşlılar bile... Artık, Spencer'ı kimin öldürtmek isteyeceğini öğrenip, evliliklerini kurtarmak için sürgün hayatı yaşamaktan başka seçenekleri kalmamıştır; ve onlar, bunun kolay olacağını sanmaktadır.

Kiminle Evlendim filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

KİMİNLE EVLENDİM OYUNCULARI

Ashton Kutcher - Spencer

Katherine Heigl - Jen

Tom Selleck - Bay. Kornfeldt

Catherine O'Hara - Bayan. Kornfeldt

Katheryn Winnick - Vivian

Kevin Sussman - Mac Bailey