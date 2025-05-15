Kiminle Evlendim filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

Üç yıl sonra Spencer'ın otuzuncu yaş gününün ardından, evliliklerine ve mutlu yaşantılarına devam etmektedirler. Jen, Spencer'ın milyon dolarlık bir hedef olduğunu öğrendiğinde ise, kaçarak sürdürmek zorunda oldukları yaşantıları başlamış olur. Daha da kötüsü, çevrelerindeki herkes bir kiralık katil olabilir: komşuları, arkadaşları, market sahibi hatta sokağın karşısında oturan yaşlılar bile... Artık, Spencer'ı kimin öldürtmek isteyeceğini öğrenip, evliliklerini kurtarmak için sürgün hayatı yaşamaktan başka seçenekleri kalmamıştır; ve onlar, bunun kolay olacağını sanmaktadır.