Giriş Tarihi: 15.05.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
16:17
Kiminle Evlendim filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!
2010 yapımı romantik aksiyon filmi Kiminle Evlendim (orijinal adıyla Killers), bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Robert Luketic'in oturduğu filmin senaryosu Bob DeRosa'ya ait. Başrollerinde ünlü oyuncular Katherine Heigl ve Ashton Kutcher'ın yer aldığı yapım, hem aksiyon hem de romantizmi bir arada sunuyor. Kiminle Evlendim filminin konusu ne, oyuncuları kimler?