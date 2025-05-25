Giriş Tarihi: 25.05.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
12:40
MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ MAAŞI SON TABLO: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... En düşük memur maaşı kaç TL olacak?
Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı için beklentileri artıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da maaşlara yansıyacak artışta enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı belirleyici olacak. Ocak-Nisan aylarını kapsayan dört aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam oranları şekillenmeye başladı. Mevcut durumda en düşük memur maaşı 43.698 TL, en düşük emekli maaşı ise 19.616 TL seviyesinde. Şimdi gözler, Haziran enflasyonunun ardından netleşecek Temmuz zammında. Peki, 2025 Temmuz ayında memur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...