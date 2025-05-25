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Haberler Galeri MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ MAAŞI SON TABLO: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... En düşük memur maaşı kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 12:40 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 12:40

MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ MAAŞI SON TABLO: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... En düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı için beklentileri artıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da maaşlara yansıyacak artışta enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı belirleyici olacak. Ocak-Nisan aylarını kapsayan dört aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam oranları şekillenmeye başladı. Mevcut durumda en düşük memur maaşı 43.698 TL, en düşük emekli maaşı ise 19.616 TL seviyesinde. Şimdi gözler, Haziran enflasyonunun ardından netleşecek Temmuz zammında. Peki, 2025 Temmuz ayında memur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ MAAŞI SON TABLO: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... En düşük memur maaşı kaç TL olacak?

2025 Temmuz memur maaş zammı için geri sayım devam ediyor. Ocak-Nisan dönemine ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte zam oranları şekillenmeye başladı. En düşük memur maaşı 43.698 TL, emekli maaşı ise 19.616 TL seviyesinde bulunuyor. Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam kesinlik kazanacak. Peki, memur maaşları ne kadar olacak? İşte memur maaşı zam hesaplamaları.

MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ MAAŞI SON TABLO: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... En düşük memur maaşı kaç TL olacak?

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Aylık enflasyon ocak ayında yüzde 5,03 şubat ayında yüzde 2,27 mart ayında yüzde 2,46 nisan yüzde 3 oldu. 4 aylık enflasyon farkı ve memurun hak ettiği kümülatif zam da ortaya çıktı.

Yapılacak bu zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

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MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ MAAŞI SON TABLO: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... En düşük memur maaşı kaç TL olacak?
  • Toplam enflasyon: Yüzde 13,36
  • Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 12,29
  • 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
  • Toplam kümülatif zam: Yüzde 12,3

Bu zam oranıyla beraber memur ve memur maaş zamları için belirlenen tablo da değişti.

MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ MAAŞI SON TABLO: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... En düşük memur maaşı kaç TL olacak?

4 aylık enflasyon farkına göre memur emeklisi maaş tablosu...

MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ MAAŞI SON TABLO: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... En düşük memur maaşı kaç TL olacak?

GÖZLER TOPLU SÖZLEŞMEDE

600 bin kamu işçisi zam pazarlığında süreç devam ediyor. 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü diğer toplu sözleşme görüşmeleri memur maaşlarını etkileyecek toplu sözleşme zammı için de referans olacak. Geçtiğimiz yıllarda yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde 2025 yılı için memurlara ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılması için karar alınmıştı.