Giriş Tarihi: 21.05.2025 06:18
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
06:18
MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI 2025: A Milli takım ilk maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte, Milli takım karşılaşmaları!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, A Milli Futbol Takımı'nın iki özel maça çıkacağını duyurmuştu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip ilk karşılaşmasını ABD ile yapacak. Peki, A Milli takım ilk maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte, Milli takım maç takvimi!