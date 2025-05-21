Giriş Tarihi: 21.05.2025 22:48
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
22:48
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! ABD - Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte, A Milli Takımın ilk maç tarihi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, A Milli Futbol Takımı'nın iki özel maça çıkacağını duyurmuştu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip ilk karşılaşmasını ABD ile yapacak. Peki, A Milli takım ilk maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte, Milli takım maç takvimi!