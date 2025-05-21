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Giriş Tarihi: 21.05.2025 22:48 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 22:48

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! ABD - Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte, A Milli Takımın ilk maç tarihi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, A Milli Futbol Takımı'nın iki özel maça çıkacağını duyurmuştu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip ilk karşılaşmasını ABD ile yapacak. Peki, A Milli takım ilk maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte, Milli takım maç takvimi!

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! ABD - Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte, A Milli Takımın ilk maç tarihi!

Milli takım maç takvimi belli oldu. Ay yıldızlı ekip ilk karşılaşmasını ABD ile yapacak. İki özel maça çıkacak olan milliler için maç tarihi yaklaşıyor. Futbolseverler 2026 FIFA Dünya Kupası Elemelerine odaklandı. Peki, Milli takım maçları ne zaman, nerede oynanacak? İşte, maç takvimi ve detayları...

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! ABD - Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte, A Milli Takımın ilk maç tarihi!

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ABD İLE KARŞILAŞACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, A Milli Futbol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, bu müsabakaların ilkinde 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

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MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! ABD - Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte, A Milli Takımın ilk maç tarihi!

ABD - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD - Türkiye maçı, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 22.40'ta başlayacak.

Mücadele, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! ABD - Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte, A Milli Takımın ilk maç tarihi!

TÜRKİYE'NİN DİĞER RAKİBİ KİM?

A Milli Takım, ABD'deki kampındaki ikinci özel maçta, 10 Haziran Salı günü ise Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentinde Meksika ile karşılaşacak.

Rakibimiz ABD de aynı gün özel maçta EURO 2024'ün çeyrek finalist takımlarından İsviçre karşısına çıkacak.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! ABD - Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte, A Milli Takımın ilk maç tarihi!

DAHA ÖNCE 4 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Ay-Yıldızlılar, daha önce ABD ile biri resmî, üçü özel olmak üzere toplam dört müsabaka oynadı. Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan A Millî Takım, rakibiyle son olarak 1 Haziran 2014 tarihinde özel maçta karşı karşıya gelmişti.

FIFA sıralamasında 16. sırada bulunan ABD, 1990 senesinden günümüze kadar düzenlenen biri hariç tüm Dünya Kupası finallerinde yer aldı ve bu yıl da 14 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2025 CONCACAF Altın Kupa'da mücadele edecek.