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Haberler Galeri DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Aston Villa- Totthenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 15.05.2025 16:08 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 16:08

DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Aston Villa- Totthenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Premier Lig'in 37. haftasında heyecan dolu bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Aston Villa, kendi sahasında Tottenham'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Villa Park'ta oynanacak bu kritik karşılaşma öncesinde, takımların kadro tercihleri futbolseverlerin gündeminde. Peki, Aston Villa - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın tarihi, saati ve canlı yayın bilgileriyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Aston Villa- Totthenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de 37. hafta karşılaşmaları tüm hızıyla sürüyor. Haftanın kritik maçında Aston Villa, Villa Park'ta Tottenham'ı ağırlayacak. Unai Emery'nin öğrencileri, sezonu ilk beş içerisinde tamamlayarak Şampiyonlar Ligi vizesi almayı hedefliyor. Öte yandan beklentilerin oldukça gerisinde kalan Tottenham, ligde 17. sıraya kadar gerileyerek hayal kırıklığı yarattı. Peki, Aston Villa - Tottenham mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar…

DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Aston Villa- Totthenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ASTON VİLLA - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig'in heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan Aston Villa ile Tottenham arasındaki mücadele, 16 Mayıs Cuma günü saat 21.30'da oynanacak. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu zorlu maç, lig sıralamasını yakından ilgilendiren önemli bir karşılaşma olacak.

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DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Aston Villa- Totthenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ASTON VİLLA - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa ile Tottenham arasında Villa Park'ta oynanacak olan heyecan dolu karşılaşma, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Aston Villa- Totthenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TOTHENHAM MUHTEMEL 11

Kinsky, Porro, Danso, Davies, Spence, Gray, Bentancur, Sarr, Odobert, Tel, Richarlison

DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Aston Villa- Totthenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ASTON VİLLA MUHTEMEL 11

Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Kamara, McGinn, Bailey, Asensio, Rogers, Watkins