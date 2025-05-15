Giriş Tarihi: 15.05.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
16:08
DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Aston Villa- Totthenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Premier Lig'in 37. haftasında heyecan dolu bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Aston Villa, kendi sahasında Tottenham'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Villa Park'ta oynanacak bu kritik karşılaşma öncesinde, takımların kadro tercihleri futbolseverlerin gündeminde. Peki, Aston Villa - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın tarihi, saati ve canlı yayın bilgileriyle ilgili merak edilen tüm detaylar...