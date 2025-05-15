DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Aston Villa- Totthenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de 37. hafta karşılaşmaları tüm hızıyla sürüyor. Haftanın kritik maçında Aston Villa, Villa Park'ta Tottenham'ı ağırlayacak. Unai Emery'nin öğrencileri, sezonu ilk beş içerisinde tamamlayarak Şampiyonlar Ligi vizesi almayı hedefliyor. Öte yandan beklentilerin oldukça gerisinde kalan Tottenham, ligde 17. sıraya kadar gerileyerek hayal kırıklığı yarattı. Peki, Aston Villa - Tottenham mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar…