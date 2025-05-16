REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! 15 Mayıs Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım en çok izlendi?

Dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve yarışma programlarının izlenme oranları, Total ve AB kategorilerinde yakından takip edilmeye başlandı. En çok izlenen yapımlar listelerde öne çıkarken, programların seyirci trendleri de net biçimde ortaya konuyor. Peki, 15 Mayıs Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? İşte tüm detaylar…