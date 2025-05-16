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Haberler Galeri REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! 15 Mayıs Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım en çok izlendi?
Giriş Tarihi: 16.05.2025 06:48 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 06:48

REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! 15 Mayıs Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım en çok izlendi?

Reyting verileri merakla takip ediliyor. Her gün düzenli olarak açıklanan Total, AB ve ABC gruplarında en yüksek izlenme oranına sahip yapım zirvede yer alıyor. 15 Mayıs günü gündüz kuşağı ile prime time'da birçok dizi, film ve yarışma yayınlandı. Dizi kategorisinde İnci Taneleri ve Siyah Kalp ekranlarda olurken, film tarafında ise ATV'de Arap Kadri ile Tarzan ilk defa izleyiciyle buluştu. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı ve hangi yapım birinciliği elde etti? İşte tüm ayrıntılar...

REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! 15 Mayıs Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım en çok izlendi?

Dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve yarışma programlarının izlenme oranları, Total ve AB kategorilerinde yakından takip edilmeye başlandı. En çok izlenen yapımlar listelerde öne çıkarken, programların seyirci trendleri de net biçimde ortaya konuyor. Peki, 15 Mayıs Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? İşte tüm detaylar…

REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! 15 Mayıs Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım en çok izlendi?

Dün akşam İnci Taneleri ve Siyah Kalp ekranlarda olurken, film tarafında ise ATV'de Arap Kadri ile Tarzan ilk defa izleyiciyle buluştu. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Geçen haftanın reytingleri şöyleydi:

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REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! 15 Mayıs Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım en çok izlendi?

8 MAYIS 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

İnci Taneleri - KANAL D

Survivor - TV8

Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! 15 Mayıs Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım en çok izlendi?

8 MAYIS 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Hudutsuz Sevda

Esra Erol'da - ATV

Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! 15 Mayıs Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım en çok izlendi?