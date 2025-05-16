Giriş Tarihi: 16.05.2025 06:48
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
06:48
REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! 15 Mayıs Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım en çok izlendi?
Reyting verileri merakla takip ediliyor. Her gün düzenli olarak açıklanan Total, AB ve ABC gruplarında en yüksek izlenme oranına sahip yapım zirvede yer alıyor. 15 Mayıs günü gündüz kuşağı ile prime time'da birçok dizi, film ve yarışma yayınlandı. Dizi kategorisinde İnci Taneleri ve Siyah Kalp ekranlarda olurken, film tarafında ise ATV'de Arap Kadri ile Tarzan ilk defa izleyiciyle buluştu. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı ve hangi yapım birinciliği elde etti? İşte tüm ayrıntılar...