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Haberler Galeri Sadık Ahmet filmi konusu ve oyuncuları: Sadık Ahmet kimdir, nerelidir, kaç yılında öldü?
Giriş Tarihi: 15.05.2025 15:46 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 15:59

Sadık Ahmet filmi konusu ve oyuncuları: Sadık Ahmet kimdir, nerelidir, kaç yılında öldü?

Sadık Ahmet filmi konusu ve oyuncuları sinemaseverlerin gündemindeki yerini aldı. Bu akşam televizyon ekranlarında izlenecek yapımın yönetmen koltuğunda Hakan Yonat oturuyor. 2024 yapımı filmin senaristliğini ise Mert Dikmen üstleniyor. Doktor Sadık Ahmet'in hayat hikayesini konu edinen yapıma dair merak edilenler araştırılıyor. Peki; Sadık Ahmet kimdir, nerelidir, kaç yılında öldü?

Sadık Ahmet filmi konusu ve oyuncuları: Sadık Ahmet kimdir, nerelidir, kaç yılında öldü?

Sadık Ahmet filmi konusu ile gündemde. Bir hayat hikayesinin işlendiği yapım bu akşam televizyonda takip edilecek. Filme denk gelenler detaylara dair araştırmaları sürdürüyor. Peki, Sadık Ahmet filmi oyuncuları kimler, Sadık Ahmet kimdir, nerelidir, kaç yılında öldü?

Sadık Ahmet filmi konusu ve oyuncuları: Sadık Ahmet kimdir, nerelidir, kaç yılında öldü?

SADIK AHMET FİLMİ KONUSU

Sadık Ahmet, Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin lideri olan Doktor Sadık Ahmet'in hayat hikayesini konu ediyor. 1947 yılında Gümilcine'de doğan Sadık Ahmet, tıp eğitimini tamamlayarak doktor olur.

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Sadık Ahmet filmi konusu ve oyuncuları: Sadık Ahmet kimdir, nerelidir, kaç yılında öldü?

Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türklerinin birçok hakkının devlet tarafından hiçe sayılması üzerine Dr. Sadık Ahmet, siyasi bir mücadeleye girişir.

Sadık Ahmet filmi konusu ve oyuncuları: Sadık Ahmet kimdir, nerelidir, kaç yılında öldü?

SADIK AHMET FİLMİ OYUNCULARI

Turgay Aydın

Nur Fettahoğlu

Erdal Beşikçioğlu

Uğur Yücel

Erkan Can

Doğukan Güngör

Ozan Akbaba

Renan Bilek

Sadık Ahmet filmi konusu ve oyuncuları: Sadık Ahmet kimdir, nerelidir, kaç yılında öldü?

SADIK AHMET KİMDİR?

7 Ocak 1947 Gümülcine doğumlu Sadık Ahmet ilköğrenimi kendi köyünde, orta öğrenimi ise il merkezindeki Celal Bayar Lisesi'nde tamamlamıştır. 1966-1967 öğrenim yılını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde geçirdikten sonra, Selanik Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiştir.

1974 yılında aynı fakülteden hekim olarak mezun olduktan sonra askerliğin ardından bir yıllık zorunlu hekimlik hizmetinden sonra 1978 yılında Batı Trakya'ya dönüp cerrahlık ihtisasına başladı. Cerrah unvanını 1984 yılında edindi ve aynı dönemde Batı Trakya Türklerinin toplumsal sorunlarıyla ilgilenmeye başladı.