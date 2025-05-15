Giriş Tarihi: 15.05.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
15:59
Sadık Ahmet filmi konusu ve oyuncuları: Sadık Ahmet kimdir, nerelidir, kaç yılında öldü?
Sadık Ahmet filmi konusu ve oyuncuları sinemaseverlerin gündemindeki yerini aldı. Bu akşam televizyon ekranlarında izlenecek yapımın yönetmen koltuğunda Hakan Yonat oturuyor. 2024 yapımı filmin senaristliğini ise Mert Dikmen üstleniyor. Doktor Sadık Ahmet'in hayat hikayesini konu edinen yapıma dair merak edilenler araştırılıyor. Peki; Sadık Ahmet kimdir, nerelidir, kaç yılında öldü?