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Haberler Galeri ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL TARİHİ: PSG - İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 15.05.2025 14:57 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 14:57

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL TARİHİ: PSG - İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaklaşıyor! Dev finalde Paris Saint-Germain ile Inter karşı karşıya gelecek. İtalyan devi Inter ise grup aşamasını ilk sekizde tamamladıktan sonra muazzam bir performans sergiledi. Son 16 turunda Feyenoord'u, ardından çeyrek finalde Bayern Münih'i ve yarı finalde Barcelona'yı saf dışı bırakarak finale yükseldi. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği PSG – Inter Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta oynanacak? Karşılaşma hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL TARİHİ: PSG - İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. İtalya temsilcisi Inter ile Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG), dev finalde karşı karşıya geliyor. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter, bu kritik mücadelede zafer arayacak. Peki, Inter - PSG Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Büyük finalin yapılacağı stadyum ve maç tarihi merak konusu. İşte Inter - PSG finaline dair detaylar..

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL TARİHİ: PSG - İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

2025 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonunun zirve mücadelesi olarak 31 Mayıs Cumartesi akşamı oynanacak. Dev final, TSİ 22.00'de başlayacak ve milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleyecek.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL TARİHİ: PSG - İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun final karşılaşması, Almanya'nın Münih şehrinde yer alan Allianz Arena'da gerçekleştirilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL TARİHİ: PSG - İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İNTER MUHTEMEL 11

Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Taremi

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL TARİHİ: PSG - İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

PSG MUHTEMEL 11

Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia