Giriş Tarihi: 15.05.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
14:57
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL TARİHİ: PSG - İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaklaşıyor! Dev finalde Paris Saint-Germain ile Inter karşı karşıya gelecek. İtalyan devi Inter ise grup aşamasını ilk sekizde tamamladıktan sonra muazzam bir performans sergiledi. Son 16 turunda Feyenoord'u, ardından çeyrek finalde Bayern Münih'i ve yarı finalde Barcelona'yı saf dışı bırakarak finale yükseldi. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği PSG – Inter Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta oynanacak? Karşılaşma hangi kanalda canlı yayınlanacak?