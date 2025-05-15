ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL TARİHİ: PSG - İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. İtalya temsilcisi Inter ile Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG), dev finalde karşı karşıya geliyor. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter, bu kritik mücadelede zafer arayacak. Peki, Inter - PSG Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Büyük finalin yapılacağı stadyum ve maç tarihi merak konusu. İşte Inter - PSG finaline dair detaylar..