Giriş Tarihi: 17.05.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
19:59
Sayısal Loto sonuçları tıkla-sorgula! 17 Mayıs 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralar
17 Mayıs 2025 Sayısal Loto çekilişinde gözler büyük ikramiyeye çevrildi. Cumartesi günü gerçekleştirilen haftanın son çekilişinde 283 milyon TL'yi aşan dev ikramiye dikkat çekti. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanacak kazanan numaralar, resmi platform üzerinden öğrenilebilecek. Bilet sahipleri sonuç ekranından numaralarını kontrol edebilecek. İşte, 17 Mayıs Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı.