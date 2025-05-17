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Haberler Galeri Sayısal Loto sonuçları tıkla-sorgula! 17 Mayıs 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralar
Giriş Tarihi: 17.05.2025 19:59 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 19:59

Sayısal Loto sonuçları tıkla-sorgula! 17 Mayıs 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralar

17 Mayıs 2025 Sayısal Loto çekilişinde gözler büyük ikramiyeye çevrildi. Cumartesi günü gerçekleştirilen haftanın son çekilişinde 283 milyon TL'yi aşan dev ikramiye dikkat çekti. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanacak kazanan numaralar, resmi platform üzerinden öğrenilebilecek. Bilet sahipleri sonuç ekranından numaralarını kontrol edebilecek. İşte, 17 Mayıs Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı.

Sayısal Loto sonuçları tıkla-sorgula! 17 Mayıs 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralar

17 Mayıs 2025 Sayısal Loto çekilişi, MP TV canlı yayını ve noter eşliğinde gerçekleşiyor. Haftanın son çekilişinde devreden büyük ikramiye 283 milyon 496 bin 368 TL olarak açıklandı. Şans oyunu tutkunları, biletlerini Milli Piyango Online üzerinden sorgulayarak kazanan numaraları öğrenebiliyor. İşte, 17 Mayıs 2025 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı linki.

Sayısal Loto sonuçları tıkla-sorgula! 17 Mayıs 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralar

17 MAYIS 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

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Sayısal Loto sonuçları tıkla-sorgula! 17 Mayıs 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralar

Haftanın son Sayısal Loto MP TV canlı yayınıyla noter huzurunda gerçekleştiriliyor.19 Nisan 2025 tarihli Sayısal Loto çekilişinde devreden büyük ikramiye 220.163.344 TL olarak duyuruldu. Bilet sahipleri Milli Piyango Online üzerinden bilet sorgulama işlemleri yapılıyor. İşte, 19 Nisan 2025 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı linki.

Sayısal Loto sonuçları tıkla-sorgula! 17 Mayıs 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralar

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Sayısal Loto sonuçları tıkla-sorgula! 17 Mayıs 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralar

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.