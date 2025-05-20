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Haberler Galeri TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2025: TÜRKŞEKER 1685 işçi alımı kurası ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 16:01 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 16:01

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2025: TÜRKŞEKER 1685 işçi alımı kurası ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), farklı illerde görevlendirilmek üzere toplam 1685 sürekli işçi alımı yapacağını açıklamıştı. Bu kapsamda Türkşeker işçi alımı kura çekimi sonuçları araştırması gündemdeki yerini aldı. Yayınlanan ilana göre, işe alım süreci kura çekimiyle gerçekleştirilecek. Peki, TÜRKŞEKER kura çekimi sonuçları ne zaman duyurulacak?

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2025: TÜRKŞEKER 1685 işçi alımı kurası ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), çeşitli illerde görevlendirilmek üzere 1685 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekimi tarihine çevrildi. Vatandaşlar, Türkşeker işçi alımı kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Türkşeker kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2025: TÜRKŞEKER 1685 işçi alımı kurası ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

TÜRKEŞER İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

TÜRKEŞER bünyesinde gerçekleştirilecek işçi alımına ilişkin kura süreci belli oldu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan ilanlara, açık iş sayısının dört katını aşan geçerli başvuru olması durumunda, adaylar arasından kura çekimi yapılacak.

Kura, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10.00'da noter huzurunda ve dijital yöntemle gerçekleştirilecek. Bu kura sonucunda, her ilan için açık iş sayısının dört katı kadar aday belirlenerek sonraki değerlendirme aşamalarına geçilecektir.

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TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2025: TÜRKŞEKER 1685 işçi alımı kurası ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Kura tarihi, yeri, olası değişiklikler ve kura sonucu oluşan aday listeleri ile Sözlü ve Uygulama sınav tarihleri Kurumun www.turkseker.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2025: TÜRKŞEKER 1685 işçi alımı kurası ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR
İşe alınacak personellerin istihdam edileceği pozisyonlar şu şekilde:

İş makineleri operatörü,

Tır şoförü,

Mekaniker buhar kazanları teknisyeni,

Kamyon şoförü,

Makine bakım onarım teknisyeni,

Elektrik teknisyeni,

Bilgisayarlı makine teknisyeni,

Metal teknolojisi teknisyeni,

Döküm işçisi,

Ambar işçisi,

İdari destek görevlisi,

Destek görevlisi,

Kimya teknisyeni,

Talaşlı imalat teknisyeni,

Torna-Freze ve CNC işçisi,

İnşaat teknisyeni,

Meydan ve sevk işçileri,

Endüstriyel otomasyon teknisyeni,

Montaj kaynak işçisi.