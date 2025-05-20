TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2025: TÜRKŞEKER 1685 işçi alımı kurası ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

TÜRKEŞER İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

TÜRKEŞER bünyesinde gerçekleştirilecek işçi alımına ilişkin kura süreci belli oldu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan ilanlara, açık iş sayısının dört katını aşan geçerli başvuru olması durumunda, adaylar arasından kura çekimi yapılacak.

Kura, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10.00'da noter huzurunda ve dijital yöntemle gerçekleştirilecek. Bu kura sonucunda, her ilan için açık iş sayısının dört katı kadar aday belirlenerek sonraki değerlendirme aşamalarına geçilecektir.