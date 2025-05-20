Giriş Tarihi: 20.05.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
16:01
TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2025: TÜRKŞEKER 1685 işçi alımı kurası ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), farklı illerde görevlendirilmek üzere toplam 1685 sürekli işçi alımı yapacağını açıklamıştı. Bu kapsamda Türkşeker işçi alımı kura çekimi sonuçları araştırması gündemdeki yerini aldı. Yayınlanan ilana göre, işe alım süreci kura çekimiyle gerçekleştirilecek. Peki, TÜRKŞEKER kura çekimi sonuçları ne zaman duyurulacak?