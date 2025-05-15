Giriş Tarihi: 15.05.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
13:45
Tarım Kredi Market 16-30 Mayıs fırsatları: "Yetişen Alır!" Tarım Kredi Market Mayıs ortası indirimleri raflarda!
Tarım Kredi Kooperaitf Market "yetişen alır" kataloğuyla yeni hafta indirimlerini duyurdu. 16 Mayıs'ta başlayacak olan indirimler, 30 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu hafta sıvı deterjan çeşitleri, yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, 8'li extra yağ emici havlu ve daha birçok ürün uygun fiyata satışa sunulacak. Peki, 16 - 30 Mayıs Tarım Kredi aktüel ürünler neler? İşte, yetişen alır kataloğu!