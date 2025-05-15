Tarım Kredi Market 16-30 Mayıs fırsatları: "Yetişen Alır!" Tarım Kredi Market Mayıs ortası indirimleri raflarda!

16 - 30 Mayıs Tarım Kredi aktüel ürünler "yetişen alır" kataloğunda yayımlandı. Her hafta farklı ürünler ve indirimlerle alışverişseverlerin dikkatini çeken zincir markette, bu hafta yeni ürünler indirimli fiyatıyla yer alıyor. Bebek bezi çeşitleri, cips ve kahve çeşitleri olmak üzere birçok ürün geliyor. İşte, 16 - 30 Mayıs Tarım Kredi Kooperaitf Market indirimleri!