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Haberler Galeri Tarım Kredi Market 16-30 Mayıs fırsatları: "Yetişen Alır!" Tarım Kredi Market Mayıs ortası indirimleri raflarda!
Giriş Tarihi: 15.05.2025 13:45 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 13:45

Tarım Kredi Market 16-30 Mayıs fırsatları: "Yetişen Alır!" Tarım Kredi Market Mayıs ortası indirimleri raflarda!

Tarım Kredi Kooperaitf Market "yetişen alır" kataloğuyla yeni hafta indirimlerini duyurdu. 16 Mayıs'ta başlayacak olan indirimler, 30 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu hafta sıvı deterjan çeşitleri, yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, 8'li extra yağ emici havlu ve daha birçok ürün uygun fiyata satışa sunulacak. Peki, 16 - 30 Mayıs Tarım Kredi aktüel ürünler neler? İşte, yetişen alır kataloğu!

Tarım Kredi Market 16-30 Mayıs fırsatları: Yetişen Alır! Tarım Kredi Market Mayıs ortası indirimleri raflarda!

16 - 30 Mayıs Tarım Kredi aktüel ürünler "yetişen alır" kataloğunda yayımlandı. Her hafta farklı ürünler ve indirimlerle alışverişseverlerin dikkatini çeken zincir markette, bu hafta yeni ürünler indirimli fiyatıyla yer alıyor. Bebek bezi çeşitleri, cips ve kahve çeşitleri olmak üzere birçok ürün geliyor. İşte, 16 - 30 Mayıs Tarım Kredi Kooperaitf Market indirimleri!

Tarım Kredi Market 16-30 Mayıs fırsatları: Yetişen Alır! Tarım Kredi Market Mayıs ortası indirimleri raflarda!

16 - 30 MAYIS TARIM KREDİ AKTÜEL ÜRÜNLER NELER?

ULTRA BEBEK BEZİ ÇEŞİTLERİ 299,00 TL

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Tarım Kredi Market 16-30 Mayıs fırsatları: Yetişen Alır! Tarım Kredi Market Mayıs ortası indirimleri raflarda!

KAHVE ÇEŞİTLERİ 39,90 TL

CİPS ÇEŞİTLERİ 45,90 TL

Tarım Kredi Market 16-30 Mayıs fırsatları: Yetişen Alır! Tarım Kredi Market Mayıs ortası indirimleri raflarda!

TARIM KREDİ KOOPERAİTF MARKET İNDİRİMLERİ!

BULAŞIK DETERJANI 39,00 TL

YÜZEY TEMİZLEYİCİ (Bahar esintisi pudra kokulu) 54,90 TL

Tarım Kredi Market 16-30 Mayıs fırsatları: Yetişen Alır! Tarım Kredi Market Mayıs ortası indirimleri raflarda!

SIVI DETERJAN ÇEŞİTLERİ (Renkliler & beyaz, amber çiçeği, beyaz sabun) 169,90 TL

EXTRA YAĞ EMİCİ HAVLU 8'Lİ 94,90 TL