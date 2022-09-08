Giriş Tarihi: 08.09.2022 07:44
Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
08:07
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan transfer şov! Dünya yıldızlarını peş peşe açıkladı
Son dakika Galatasaray habererleri: Transferin bitimine bir gün kala peş peşe dünya yıldızlarını açıklayan Galatasaray transferde gövde gösterisi yaptı. Arjantinli golcü İcardi'yi transferi eden Cimbom, sürpriz bir transferleri de peş peşe açıkladı. Manchester United'ın eski yıldızı Juan Mata da gece yarısı açıklanan başka isim oldu. İşte Galatasaray'ın peş peşe açıkladığı transferler...