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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan transfer şov! Dünya yıldızlarını peş peşe açıkladı
Giriş Tarihi: 08.09.2022 07:44 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 08:07

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan transfer şov! Dünya yıldızlarını peş peşe açıkladı

Son dakika Galatasaray habererleri: Transferin bitimine bir gün kala peş peşe dünya yıldızlarını açıklayan Galatasaray transferde gövde gösterisi yaptı. Arjantinli golcü İcardi'yi transferi eden Cimbom, sürpriz bir transferleri de peş peşe açıkladı. Manchester United'ın eski yıldızı Juan Mata da gece yarısı açıklanan başka isim oldu. İşte Galatasaray'ın peş peşe açıkladığı transferler...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan transfer şov! Dünya yıldızlarını peş peşe açıkladı

Transfer sezonunun hızlı takımlarından olan Galatasaray, bu sezon dünya yıldızlarını kadrosuna kattı. Daha önce Mertens, Seferovic, Torreira ve Oliveira gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Cimbom, dün de peş peşe flaş transferleri açıkladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan transfer şov! Dünya yıldızlarını peş peşe açıkladı

CİMBOM'DAN PEŞ PEŞE TRANSFERLER

Erden Timur önderliğinde transfer görüşmelerini devam ettiren Galatasaray, başta Mauro İcardi olmak üzere 4 transferi peş peşe açıkladı. İşte Galatasaray'ın gündem olan transferleri...

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan transfer şov! Dünya yıldızlarını peş peşe açıkladı

G.SARAY MATA'YI KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray, Juan Mata'yı KAP'a bildirdi: "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan transfer şov! Dünya yıldızlarını peş peşe açıkladı

ASLAN'IN SON ÇİLEĞİ MATA OLDU!

Forvet, kenar ve stoper transferi yapan Galatasaray, son takviyesini 10 numara pozisyonuna gerçekleştirdi. James Rodriguez'i bekleten sarı-kırmızılı kulübün tercihi Juan Mata oldu. Manchester United ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki İspanyol yıldıza, yıllık 1.8 milyon Euro maaş verilecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan transfer şov! Dünya yıldızlarını peş peşe açıkladı

Ayrıca sözleşmede imza parasının da olacağı öğrenildi. Mata, bu sabah İngiltere'den İstanbul'a gelip sözleşme imzalayacak. Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Mata, 2007- 2008'de bedelsiz olarak Valencia'ya transfer oldu.

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