Son dakika Galatasaray haberleri: Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan transfer açıklaması! Villa detayı dikkat çekti

WANDA NARA İSTANBUL'DAN EVİNİ BİLE SEÇTİ

Arjantinli golcünün eşi ve menajeri Wanda Nara'nın İstanbul'da oturacakları evi bile seçtiği öğrenildi. Wanda Nara, İstanbul'un en güzel semtlerinden birinde olan ve aynı zamanda İstanbul Boğazı manzaralı olan evde karar kıldı!