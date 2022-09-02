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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan transfer açıklaması! Villa detayı dikkat çekti
Giriş Tarihi: 02.09.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 09:10

Son dakika Galatasaray haberleri: Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan transfer açıklaması! Villa detayı dikkat çekti

Son dakika Galatasaray haberleri: Transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala Galatasaray'da hareketlilik yaşanıyor. Kadrosuna dünya yıldızları olan Mertens, Seferovic, Torreira ve Oliveira gibi isimleri katan Cimbom, Mauro Icardi transferi için tüm şartları zorladı. İddilara göre G.Saray oyuncuyla anlaştı. Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara transferle ilgili çarpıcı açıklamada bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan transfer açıklaması! Villa detayı dikkat çekti

Transfer sezonunun sona ermesine 1 haftadan az süre kalırken Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan Galatasaray, ligde 4 maçta sadece 2 gol atabildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan transfer açıklaması! Villa detayı dikkat çekti

Haris Seferovic'ten istediği verimi alamayan Okan Buruk, yönetimden bir golcü transferi yapılmasını talep etti. Kadrosunu bir golcü oyuncuyla güçlendirmek isteyen Aslan'da gözler Icardi'ye çevrildi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan transfer açıklaması! Villa detayı dikkat çekti

ICARDI İÇİN GERİ SAYIM

G.Saray'dan 1 Eylül'e kadar süre isteyen Mauro İcardi için artık geri sayım geçti. İtalya ve İspanya'dan beklediği teklifi alamayan yıldız oyuncu, Avrupa'nın majör liglerinde transfer tahtası kapanınca Aslan'a kaldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan transfer açıklaması! Villa detayı dikkat çekti

WANDA NARA İSTANBUL'DAN EVİNİ BİLE SEÇTİ

Arjantinli golcünün eşi ve menajeri Wanda Nara'nın İstanbul'da oturacakları evi bile seçtiği öğrenildi. Wanda Nara, İstanbul'un en güzel semtlerinden birinde olan ve aynı zamanda İstanbul Boğazı manzaralı olan evde karar kıldı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan transfer açıklaması! Villa detayı dikkat çekti

ICARDI'NİN ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

PSG'de 8 milyon Euro kazanan dünya yıldızına 3 milyon Euro ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, sözleşmeye performansa bağlı 1 milyon Euro bonus ekleyecek.

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