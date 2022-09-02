Giriş Tarihi: 02.09.2022 09:08
Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
09:10
Son dakika Galatasaray haberleri: Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan transfer açıklaması! Villa detayı dikkat çekti
Son dakika Galatasaray haberleri: Transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala Galatasaray'da hareketlilik yaşanıyor. Kadrosuna dünya yıldızları olan Mertens, Seferovic, Torreira ve Oliveira gibi isimleri katan Cimbom, Mauro Icardi transferi için tüm şartları zorladı. İddilara göre G.Saray oyuncuyla anlaştı. Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara transferle ilgili çarpıcı açıklamada bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...