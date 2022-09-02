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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk istedi yönetim alıyor! Brezilyalı orta saha imzaya kaldı...
Giriş Tarihi: 02.09.2022 16:30 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 16:41

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk istedi yönetim alıyor! Brezilyalı orta saha imzaya kaldı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Türkiye'de transfer sezonunun bitimine sayılı günler kalırken Galatasaray'dan bir transfer hamlesi daha geliyor. Cimbom'un Mauro Icardi ile anlaştığı haberlerinden sonra sıra orta sahaya yapılacak olan takviyeye çevrildi. Galatasaray daha önce de istediği yıldız oyuncu için görüşmelere başladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk istedi yönetim alıyor! Brezilyalı orta saha imzaya kaldı...

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon kadrosuna Mertens, Torreira, Seferovic ve Oliveira gibi dünya yıldızlarını katan Cimbom'da son olarak Mauro Icardi ile anlaşmaya varıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk istedi yönetim alıyor! Brezilyalı orta saha imzaya kaldı...

ORTA SAHAYA BİR TAKVİYE DAHA İSTENİYOR

Transferde bir hamle daha yapmak isteyen Galatasaray'da hareketlilik yaşanıyor. Orta sahasını daha güçlendirmek isteyen Okan Buruk, bir takviye daha yapmak istiyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk istedi yönetim alıyor! Brezilyalı orta saha imzaya kaldı...

G.SARAY EVANDER İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Fanatik'in haberine göre, teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda harekete geçen yönetim, daha önce de girişimlerde bulunulan Brezilyalı orta saha Evander için yeniden görüşmelere başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk istedi yönetim alıyor! Brezilyalı orta saha imzaya kaldı...

Avrupa'da transfer sezonunun sona ermesinden sonra takımda kalmaya devam Evander için harekete geçen yönetim, bu transferi sonlandırmak istiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk istedi yönetim alıyor! Brezilyalı orta saha imzaya kaldı...

DANİMARKA EKİBİ 8 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

Galatasaray yönetimi Evander için görüşmeler başladı. Daha önce 4 milyon Euro'luk teklif yapan Aslan, Danimarka ekibinden 8 milyon Euro'luk karşı bir teklif almıştı.

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