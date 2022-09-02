Giriş Tarihi: 02.09.2022 16:30
Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
16:41
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk istedi yönetim alıyor! Brezilyalı orta saha imzaya kaldı...
Son dakika Galatasaray haberleri: Türkiye'de transfer sezonunun bitimine sayılı günler kalırken Galatasaray'dan bir transfer hamlesi daha geliyor. Cimbom'un Mauro Icardi ile anlaştığı haberlerinden sonra sıra orta sahaya yapılacak olan takviyeye çevrildi. Galatasaray daha önce de istediği yıldız oyuncu için görüşmelere başladı. İşte son dakika haberinin detayları...