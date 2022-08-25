Giriş Tarihi: 25.08.2022 07:01 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 07:01

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yılın transfer bombası! Galatasaray'ın yıldızı Beşiktaş'a...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de ilk 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan ve 4. haftada Trabzonspor'a konuk olacak olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı kırmızılılar transferde arayışlarını sürdürürken, Erden Timur uçakları kaldırmaya hazırlanıyor. Aslan, yeni takviyeler yapmayı planlarken, gündem olacak bir transfer iddiası gündeme geldi. Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş, sarı kırmızılılardan ayrılmak isteyen yıldız oyuncu ile yakından ilgileniyor. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...