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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yılın transfer bombası! Galatasaray'ın yıldızı Beşiktaş'a...
Giriş Tarihi: 25.08.2022 07:01 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 07:01

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yılın transfer bombası! Galatasaray'ın yıldızı Beşiktaş'a...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de ilk 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan ve 4. haftada Trabzonspor'a konuk olacak olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı kırmızılılar transferde arayışlarını sürdürürken, Erden Timur uçakları kaldırmaya hazırlanıyor. Aslan, yeni takviyeler yapmayı planlarken, gündem olacak bir transfer iddiası gündeme geldi. Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş, sarı kırmızılılardan ayrılmak isteyen yıldız oyuncu ile yakından ilgileniyor. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yılın transfer bombası! Galatasaray’ın yıldızı Beşiktaş’a...

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak olan Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yılın transfer bombası! Galatasaray’ın yıldızı Beşiktaş’a...

Son olarak ligin 3. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden sarı kırmızılılar, transfer arayışlarına devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yılın transfer bombası! Galatasaray’ın yıldızı Beşiktaş’a...

Aslan; Kazımcan Karataş, Leo Dubois, Abdülkerim Bardakcı, Haris Seferovic, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö, Dries Mertens ve Lucas Torreira transferlerini geçekleştirdi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yılın transfer bombası! Galatasaray’ın yıldızı Beşiktaş’a...

Şimdiye kadar 11 transferi resmen açıklayan Galatasaray, Erden Timur ve ekibi son transferleri bitirmek için büyük uğraş veriyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yılın transfer bombası! Galatasaray’ın yıldızı Beşiktaş’a...

Sarı kırmızılılar, yeni takviyeler yapmayı planlarken, gündem olacak bir transfer iddiası gündeme geldi.

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