Giriş Tarihi: 24.08.2022 19:16 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 19:18

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cengiz Ünder böyle duyuruldu! Galatasaray'a gelecek mi?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak olan Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor... Transferde takviyelerine devam etmek isteyen sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre arayışlarını sürdürüyor. Aslan'ın gündemine geldiği iddia edilen ve transfer olacağı konuşulan Cengiz Ünder ile ilgili bomba haber Fransa'dan geldi. Peki Cengiz Ünder, Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte tüm detaylar...