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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cengiz Ünder böyle duyuruldu! Galatasaray'a gelecek mi?
Giriş Tarihi: 24.08.2022 19:16 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 19:18

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cengiz Ünder böyle duyuruldu! Galatasaray'a gelecek mi?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak olan Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor... Transferde takviyelerine devam etmek isteyen sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre arayışlarını sürdürüyor. Aslan'ın gündemine geldiği iddia edilen ve transfer olacağı konuşulan Cengiz Ünder ile ilgili bomba haber Fransa'dan geldi. Peki Cengiz Ünder, Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte tüm detaylar...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cengiz Ünder böyle duyuruldu! Galatasaray’a gelecek mi?

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cengiz Ünder böyle duyuruldu! Galatasaray’a gelecek mi?

Son olarak ligin 3. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden sarı kırmızılılar, transfer arayışlarına devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cengiz Ünder böyle duyuruldu! Galatasaray’a gelecek mi?

Aslan; Kazımcan Karataş, Leo Dubois, Abdülkerim Bardakcı, Haris Seferovic, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö sonrası Dries Mertens ve Lucas Torreira transferlerini de resmen açıkladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cengiz Ünder böyle duyuruldu! Galatasaray’a gelecek mi?

Cimbom'da Erden Timur ve ekibi son transferleri bitirmek için büyük uğraş veriyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cengiz Ünder böyle duyuruldu! Galatasaray’a gelecek mi?

Bir kanat transferi daha yapmak isteyen yönetim, Cengiz Ünder'i gündemine almıştı.

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