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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da son gün 5 ayrılık yaşanacak! 5 transferli tarihi gece sonrası flaş karar...
Giriş Tarihi: 08.09.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 09:44

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da son gün 5 ayrılık yaşanacak! 5 transferli tarihi gece sonrası flaş karar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferin son günlerinde adeta gövde gösterisi yapan ve 5 ismi kadrosuna katan Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor. Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen, Milot Rashica ve Juan Mata'yla anlaşan ve İstanbul'a getiren sarı-kırmızılılar, 5 isimle resmi sözleşme imzalayacak. Bu 5 yıldızın kadroya katılmasının ardından Galatasaray'da ayrılıklar da yaşanacak. Sarı-kırmızılıların 5 yıldızının yeni adresleri de netleşti. İşte ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da son gün 5 ayrılık yaşanacak! 5 transferli tarihi gece sonrası flaş karar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferin son günlerinde adeta gövde gösterisi yapan ve 5 ismi kadrosuna katan Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor. Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen, Milot Rashica ve Juan Mata'yla anlaşan ve İstanbul'a getiren sarı-kırmızılılar, 5 isimle resmi sözleşme imzalayacak. Bu 5 yıldızın kadroya katılmasının ardından Galatasaray'da ayrılıklar da yaşanacak. Sarı-kırmızılıların 5 yıldızının yeni adresleri de netleşti. İşte ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da son gün 5 ayrılık yaşanacak! 5 transferli tarihi gece sonrası flaş karar...

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray 'da büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da son gün 5 ayrılık yaşanacak! 5 transferli tarihi gece sonrası flaş karar...

Sarı-Kırmızılı takım Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen, Milot Rashica ve son olarak Manchester United forması giyen Juan Mata'yı kadrosuna kattı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da son gün 5 ayrılık yaşanacak! 5 transferli tarihi gece sonrası flaş karar...

Mauro Icardi ve Milot Rashica'yı kiralayan sarı-kırmızılılar; Yusuf Demir, Ross Jensen ve Juan Mata'yı bonservisiyle kadrosuna kattı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da son gün 5 ayrılık yaşanacak! 5 transferli tarihi gece sonrası flaş karar...

ICARDI 3'LÜ ÇEKTİRDİ

Galatasaray taraftarları, özellikle Mauro Icardi'nin İstanbul'a gelişinde Atatürk Havalimanı'nda büyük bir kalabalık oluştururken, Arjantinli golcü de bu karşılamaya kayıtsız kalmadı ve havalimanı çıkışı taraftarlara 3'lü çektirdi.

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