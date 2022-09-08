Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferin son günlerinde adeta gövde gösterisi yapan ve 5 ismi kadrosuna katan Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor. Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen, Milot Rashica ve Juan Mata'yla anlaşan ve İstanbul'a getiren sarı-kırmızılılar, 5 isimle resmi sözleşme imzalayacak. Bu 5 yıldızın kadroya katılmasının ardından Galatasaray'da ayrılıklar da yaşanacak. Sarı-kırmızılıların 5 yıldızının yeni adresleri de netleşti. İşte ayrıntılar...