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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın tarihi transferleri sonrası olay sözler! 'Gitsin falcılığa başlasın'
Giriş Tarihi: 09.09.2022 07:36 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 07:36

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın tarihi transferleri sonrası olay sözler! 'Gitsin falcılığa başlasın'

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferin son gününde 5 ismi birden kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan Galatasaray, transferin en dikkat çeken takımı olmayı başardı. Son gün Mauro Icardi, Mathias Ross Jensen, Juan Mata, Yusuf Demir ve Milot Rashica'yi transfer eden sarı-kırmızılıların son gün operasyonu için dikkat çeken ifadeler kullanılırken, taraftarların çok konuştuğu fotoğrafın da detayı ortaya çıktı. İşte yaşananlar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın tarihi transferleri sonrası olay sözler! ’Gitsin falcılığa başlasın’

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferin son gününde 5 ismi birden kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan Galatasaray, transferin en dikkat çeken takımı olmayı başardı. Son gün Mauro Icardi, Mathias Ross Jensen, Juan Mata, Yusuf Demir ve Milot Rashica'yi transfer eden sarı-kırmızılıların son gün operasyonu için dikkat çeken ifadeler kullanılırken, taraftarların çok konuştuğu fotoğrafın da detayı ortaya çıktı. İşte yaşananlar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın tarihi transferleri sonrası olay sözler! ’Gitsin falcılığa başlasın’

Seçim sürecinde 'Transferleri hangi parayla yapacaksınız?' sorusuyla karşılaşan Dursun Özbek, cebindeki cüzdanı çıkarıp sallamış ve üyelere para harcayacağının mesajını vermişti. Haziran ayında başkan seçilen Özbek, camiaya sözünü tuttu ve yıldızlarla dolu bir kadro kurdu.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın tarihi transferleri sonrası olay sözler! ’Gitsin falcılığa başlasın’

Abdülkerim'i Fenerbahçe, Kazımcan'ı Beşiktaş'ın elinden kaparak transfere başlayan Galatasaray'da tüm bu süreci Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur yürüttü.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın tarihi transferleri sonrası olay sözler! ’Gitsin falcılığa başlasın’

Sağ beke Leo Dubois, orta sahaya Sergio Oliveira, Midtsjö ve Lucas Torreira hamleleri geldi. 10 numaralı forma dünya yıldızı Mertens'e verildi. Seferovic ilk 5 haftada gol atamayınca İcardi bombası patlatıldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın tarihi transferleri sonrası olay sözler! ’Gitsin falcılığa başlasın’

Transferin son günü İcardi ile yetinmeyen sarı-kırmızılılar, kanatlarını Yusuf Demir ve Milot Rashica ile garanti altına aldı.

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