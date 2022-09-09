Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferin son gününde 5 ismi birden kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan Galatasaray, transferin en dikkat çeken takımı olmayı başardı. Son gün Mauro Icardi, Mathias Ross Jensen, Juan Mata, Yusuf Demir ve Milot Rashica'yi transfer eden sarı-kırmızılıların son gün operasyonu için dikkat çeken ifadeler kullanılırken, taraftarların çok konuştuğu fotoğrafın da detayı ortaya çıktı. İşte yaşananlar...