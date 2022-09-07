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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yeni transferine sürpriz talip! Teklifi duyurdular...
Giriş Tarihi: 07.09.2022 14:17 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 14:17

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yeni transferine sürpriz talip! Teklifi duyurdular...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer döneminin bitimine 2 gün kala Süper Lig'de en hareketli takım Galatasaray olarak öne çıktı. Sarı-kırmızılılarda kadroya dahil edilmesi planlanan isimler kadar ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor. Icardi'yi bu akşam İstanbul'a getirecek olan Galatasaray, Kaan Ayhan'dan ise maliyeti nedeniyle vazgeçmişti. Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız isme sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın yeni transferine sürpriz talip! Teklifi duyurdular...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer döneminin bitimine 2 gün kala Süper Lig'de en hareketli takım Galatasaray olarak öne çıktı. Sarı-kırmızılılarda kadroya dahil edilmesi planlanan isimler kadar ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor. Icardi'yi bu akşam İstanbul'a getirecek olan Galatasaray, Kaan Ayhan'dan ise maliyeti nedeniyle vazgeçmişti. Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız isme sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın yeni transferine sürpriz talip! Teklifi duyurdular...

Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Mauro Icardi bu akşam İstanbul'a geliyor. Galatasaray, Arjantinli yıldızı 1 yıllığına kiraladı ve 8 milyon Euroluk ücretinin 3.5 milyon Euroluk kısmını ödeyecek.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın yeni transferine sürpriz talip! Teklifi duyurdular...

Galatasaray yönetimi, Kaan Ayhan ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Milli stoperle 1.6 milyon euro üzerinden 4 yıllığına el sıkışan sarı-kırmızılılar, Sassuolo'nun uzlaşmaz tavrı yüzünden transferi askıya aldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın yeni transferine sürpriz talip! Teklifi duyurdular...

6 MİLYON EURO TALEP ETTİLER

İtalyan kulübü daha önce 4 milyon euroluk bonservis bedelini kabul etmişti. Ancak sarı-kırmızılılar bedelde indirim beklerken, Sassuolo bonservisi 6 milyon euroya yükseltti. Bu gelişmenin ardından Galatasaray transferden vazgeçti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın yeni transferine sürpriz talip! Teklifi duyurdular...

Galatasaray yaz transfer döneminde yaklaşık 2 aydır deneyimli stoperi transfer etmek için çaba sarf ediyordu.

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