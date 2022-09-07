Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer döneminin bitimine 2 gün kala Süper Lig'de en hareketli takım Galatasaray olarak öne çıktı. Sarı-kırmızılılarda kadroya dahil edilmesi planlanan isimler kadar ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor. Icardi'yi bu akşam İstanbul'a getirecek olan Galatasaray, Kaan Ayhan'dan ise maliyeti nedeniyle vazgeçmişti. Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız isme sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...