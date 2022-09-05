Sarı-kırmızılılar, diğer hedefi Kaan Ayhan için de kulübü Sassuolo ile görüşmeleri devam ettiriyordu. 27 yaşındaki oyuncunun G.Saray ile el sıkıştığı ancak İtalyan ekibinin 6 milyon Euro bonserviste direttiği belirtilmişti.