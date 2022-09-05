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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk'tan olay Seferovic kararı! Icardi daha Türkiye'ye gelmeden flaş tercih...
Giriş Tarihi: 05.09.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 10:45

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk'tan olay Seferovic kararı! Icardi daha Türkiye'ye gelmeden flaş tercih...

Transferin bitmesine birkaç gün kala çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray, kadrosuna stoper katmak için yoğun mesai harcıyordu. Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan'ın ardından sarı-kırmızılıların gündemine Leanardo Bonucci gelmişti. Forvet için Mauro Icardi'yi bitiren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli golcü henüz Türkiye'ye gelmemesine rağmen mevcut forvet Haris Seferovic'le ilgili çarpıcı bir karar aldı. İşte yaşananlar...

MEHMET ÖZCAN
SPOR SERVİSİ
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk’tan olay Seferovic kararı! Icardi daha Türkiye’ye gelmeden flaş tercih...

Transferin bitmesine birkaç gün kala çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray, kadrosuna stoper katmak için yoğun mesai harcıyordu. Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan'ın ardından sarı-kırmızılıların gündemine Leanardo Bonucci gelmişti. Forvet için Mauro Icardi'yi bitiren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli golcü henüz Türkiye'ye gelmemesine rağmen mevcut forvet Haris Seferovic'le ilgili çarpıcı bir karar aldı. İşte yaşananlar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk’tan olay Seferovic kararı! Icardi daha Türkiye’ye gelmeden flaş tercih...

Santrfor transferini Mauro İcardi ile noktalamak üzere olan Galatasaray, bir yandan da stoper transferi için çalışmalarını hızlandırmıştı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk’tan olay Seferovic kararı! Icardi daha Türkiye’ye gelmeden flaş tercih...

Önceliği milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye veren Aslan, Kaan Ayhan için de çaba harcıyordu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk’tan olay Seferovic kararı! Icardi daha Türkiye’ye gelmeden flaş tercih...

GELECEK SEZON ATLETICO MADRID'DE

Kulübü Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Çağlar, takımının dün Premier Lig'de oynadığı ve 5-2 kaybettiği Brighton maçının kadrosuna dahil edilmemişti. Çağlar'ın, gelecek yıl için İspanyol kulüplerinden Atletico Madrid'le anlaştığı da öne sürülmüştü.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk’tan olay Seferovic kararı! Icardi daha Türkiye’ye gelmeden flaş tercih...

Sarı-kırmızılılar, diğer hedefi Kaan Ayhan için de kulübü Sassuolo ile görüşmeleri devam ettiriyordu. 27 yaşındaki oyuncunun G.Saray ile el sıkıştığı ancak İtalyan ekibinin 6 milyon Euro bonserviste direttiği belirtilmişti.

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