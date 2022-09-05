Giriş Tarihi: 05.09.2022 10:41
Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
10:45
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk'tan olay Seferovic kararı! Icardi daha Türkiye'ye gelmeden flaş tercih...
Transferin bitmesine birkaç gün kala çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray, kadrosuna stoper katmak için yoğun mesai harcıyordu. Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan'ın ardından sarı-kırmızılıların gündemine Leanardo Bonucci gelmişti. Forvet için Mauro Icardi'yi bitiren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli golcü henüz Türkiye'ye gelmemesine rağmen mevcut forvet Haris Seferovic'le ilgili çarpıcı bir karar aldı. İşte yaşananlar...