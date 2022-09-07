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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Tarihi transferde mutlu son! Galatasaray'ı açıkladı, yapılan paylaşımlar olay oldu...
Giriş Tarihi: 07.09.2022 07:27 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 07:41

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Tarihi transferde mutlu son! Galatasaray'ı açıkladı, yapılan paylaşımlar olay oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer döneminin bitmesine 2 gün kala son hamlelerini yapmaya hazırlanan Galatasaray, en büyük hedefine ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaşırken, Arjantinli golcü ve eşi Wanda Nara'nın sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar taraftarları heyecanlandırdı. Golcü futbolcunun sözleşme detayları ve Türkiye'ye geliş tarihi de belli oldu. İşte transferin ayrıntıları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Tarihi transferde mutlu son! Galatasaray’ı açıkladı, yapılan paylaşımlar olay oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer döneminin bitmesine 2 gün kala son hamlelerini yapmaya hazırlanan Galatasaray, en büyük hedefine ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaşırken, Arjantinli golcü ve eşi Wanda Nara'nın sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar taraftarları heyecanlandırdı. Golcü futbolcunun sözleşme detayları ve Türkiye'ye geliş tarihi de belli oldu. İşte transferin ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Tarihi transferde mutlu son! Galatasaray’ı açıkladı, yapılan paylaşımlar olay oldu...

Galatasaray'ın uzun süredir peşinden koştuğu Arjantinli forvet Mauro Icardi ve hem eşi hem de menajeri Wanda Nara, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla taraftarları heyecanlandırırlarken, Wanda Nara'dan flaş Galatasaray açıklaması geldi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Tarihi transferde mutlu son! Galatasaray’ı açıkladı, yapılan paylaşımlar olay oldu...

Transfer döneminin bitmesine 2 gün kala çalışmalarını yoğunlaştıran ve stoper bölgesini de direkt olarak ilk 11'de oynayacak bir oyuncu ile güçlendirmek isteyen Galatasaray, Kaan Ayhan defterini yeniden açmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Tarihi transferde mutlu son! Galatasaray’ı açıkladı, yapılan paylaşımlar olay oldu...

KAAN AYHAN ANLAŞMASI TAMAM

27 yaşındaki milli futbolcu ile daha önce el sıkışan Aslan, kulübü Sassuolo ile de 4 milyon Euro bonservis bedelinde anlaştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Tarihi transferde mutlu son! Galatasaray’ı açıkladı, yapılan paylaşımlar olay oldu...

Kaan'ın da bugün ya da yarın İstanbul'a gelip kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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