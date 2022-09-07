Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer döneminin bitmesine 2 gün kala son hamlelerini yapmaya hazırlanan Galatasaray, en büyük hedefine ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaşırken, Arjantinli golcü ve eşi Wanda Nara'nın sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar taraftarları heyecanlandırdı. Golcü futbolcunun sözleşme detayları ve Türkiye'ye geliş tarihi de belli oldu. İşte transferin ayrıntıları...