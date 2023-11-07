Giriş Tarihi: 07.11.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 11:28

10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bankalar, okullar açık mı, resmi daireler tatil mi?

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım tarihi için geri sayım başladı. Aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle Atatürk'ü anma törenleri düzenlenecek. Bilindiği üzere, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için her yıl bu tarihte saat 09.05'te ülkenin dört tarafında saygı duruşunda bulunulur. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım 2023 bankalar, okullar açık mı ve resmi daireler tatil mi? İşte merak edilen soruların yanıtı…