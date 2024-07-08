10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? 2024 Temmuz SSK-Bağkur emekli kök maaş tablosu

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi Temmuz 2024 emekli maaşlarını yüzde 24,73 zamlı alacak. Durum böyle olunca emekli maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Peki; en düşük maaş ne kadar oldu, kim ne kadar maaş alacak? İşte, Emekli zammı ile en düşük-yüksek maaşlar listesi...