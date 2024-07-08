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Haberler Galeri 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? 2024 Temmuz SSK-Bağkur emekli kök maaş tablosu
Giriş Tarihi: 08.07.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 11:20

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? 2024 Temmuz SSK-Bağkur emekli kök maaş tablosu

Zamlı emekli maaşları belli oldu. 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışları yüzde 24,73. Zamlı aylıklarını merak eden milyonlarca vatandaş maaş hesaplama işlemlerine başladı. "Ne kadar emekli maaşı alırım?'' sorusu birçok kişinin gündemindeki yerini koruyor. 2024 Temmuz zammı ile emekli maaşı zammı tablosu ortaya çıktı. Peki, 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? İşte, 2024 Emekli zammı ile SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşları…

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? 2024 Temmuz SSK-Bağkur emekli kök maaş tablosu

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi Temmuz 2024 emekli maaşlarını yüzde 24,73 zamlı alacak. Durum böyle olunca emekli maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Peki; en düşük maaş ne kadar oldu, kim ne kadar maaş alacak? İşte, Emekli zammı ile en düşük-yüksek maaşlar listesi...

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? 2024 Temmuz SSK-Bağkur emekli kök maaş tablosu

2024 HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; Enflasyon haziran ayında aylık bazda yüzde 1,64 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 71,60'a yükseldi.

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10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? 2024 Temmuz SSK-Bağkur emekli kök maaş tablosu

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Altı aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin zam tablosu da netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre altı aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Böylece emeklilerin alacağı zam yüzde 24,73 oldu.

Memur ve memur emeklisinin zammı da yüzde 19,30 olarak hesaplandı.

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? 2024 Temmuz SSK-Bağkur emekli kök maaş tablosu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Ocak zammıyla birlikte en düşük maaş 10 bin TL olmuştu. Temmuz zammı sonrası yeniden rakam belirlenmedi. Konuyla ilgili gözler Bakan Vedat Işıkhan ve Başkan Erdoğan'da!

En güçlü tahmin en düşük maaşın 13 bin TL seviyesine çekilmesi yönünde.

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? 2024 Temmuz SSK-Bağkur emekli kök maaş tablosu

KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2023

Emekli kök aylığı, aylık tutar ve ek ödeme tutarı ile beraber hesaplanır.

Emekli Kök Maaş = Aylık Tutar + Ek Ödeme Tutarı

Emekli aylık toplam tutar ise; emekli kök aylığı hazine desteği (5510 Ek 19) ve kesintiler çıkarılarak hesaplanmaktadır.

Toplam Emekli Maaşı = (Emekli Kök Maaş + 5510 EK 19 Hazine Desteği) – Kesintiler

Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan bu formül, emekli olacak kişinin kazancını dikkate alarak toplam emekli maaşını belirlemektedir.

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