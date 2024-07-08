Giriş Tarihi: 08.07.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
11:20
10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? 2024 Temmuz SSK-Bağkur emekli kök maaş tablosu
Zamlı emekli maaşları belli oldu. 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışları yüzde 24,73. Zamlı aylıklarını merak eden milyonlarca vatandaş maaş hesaplama işlemlerine başladı. "Ne kadar emekli maaşı alırım?'' sorusu birçok kişinin gündemindeki yerini koruyor. 2024 Temmuz zammı ile emekli maaşı zammı tablosu ortaya çıktı. Peki, 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? İşte, 2024 Emekli zammı ile SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşları…