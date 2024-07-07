Giriş Tarihi: 07.07.2024 07:14
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
07:15
15 Temmuz gazisi Turgut Aslan: 15 Temmuz’u yeni nesillere anlatmalıyız
15 Temmuz'da Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı (TEM) sıfatıyla gittiği Jandarma Genel Komutanlığı'nın nizamiyesinde FETÖ'cü askerleriın alıkoyduğu ve başından vurduğu Turgut Aslan 103 gün komada kalmıştı. Kendisinin de tedavi gördüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde faaliyete giren Model Ev'i ziyaret eden Aslan, 15 Temmuz'un yıldönümünde duygularını anlattı.