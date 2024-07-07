15 Temmuz gazisi Turgut Aslan: 15 Temmuz’u yeni nesillere anlatmalıyız

15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında beynine kurşun isabet ettiğini belirten Aslan, bu yüzden 5 defa beyin ameliyatı geçirdiğini, kurşunun birinin hala beyninde olduğunu ifade etti. Aslan, 5 ay komada kaldığını, daha sonra hayata geri döndüğünü söyledi.



