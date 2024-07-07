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Haberler Galeri 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan: 15 Temmuz’u yeni nesillere anlatmalıyız
Giriş Tarihi: 07.07.2024 07:14 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 07:15

15 Temmuz gazisi Turgut Aslan: 15 Temmuz’u yeni nesillere anlatmalıyız

15 Temmuz'da Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı (TEM) sıfatıyla gittiği Jandarma Genel Komutanlığı'nın nizamiyesinde FETÖ'cü askerleriın alıkoyduğu ve başından vurduğu Turgut Aslan 103 gün komada kalmıştı. Kendisinin de tedavi gördüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde faaliyete giren Model Ev'i ziyaret eden Aslan, 15 Temmuz'un yıldönümünde duygularını anlattı.

MURATHAN YILDIRIM
15 Temmuz gazisi Turgut Aslan: 15 Temmuz’u yeni nesillere anlatmalıyız

15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında beynine kurşun isabet ettiğini belirten Aslan, bu yüzden 5 defa beyin ameliyatı geçirdiğini, kurşunun birinin hala beyninde olduğunu ifade etti. Aslan, 5 ay komada kaldığını, daha sonra hayata geri döndüğünü söyledi.

15 Temmuz gazisi Turgut Aslan: 15 Temmuz’u yeni nesillere anlatmalıyız

Aslan, 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümüne ilişkin, "Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın, o gün zor gündü.

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15 Temmuz gazisi Turgut Aslan: 15 Temmuz’u yeni nesillere anlatmalıyız

15 Temmuz önemli bir geceydi, bazıları hikaye gibi dinliyor ama Z kuşağı gençlerimize bunu anlatmamız lazım. Onların sayesinde buradayız. Bayrak inmez, ezan susmaz" diye konuştu.

15 Temmuz gazisi Turgut Aslan: 15 Temmuz’u yeni nesillere anlatmalıyız

Sosyal medya paylaşımlarında da 15 Temmuz hain darbe girişiminin destansı bir mücadeleyle püskürtüldüğünü vurgulayan Aslan, "Bu zafer ülkemizi eline geçirmek isteyenlerin ve işbirlikçilerinin 40 yıllık emellerini tarihe gömen zaferdir" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gazisi Turgut Aslan: 15 Temmuz’u yeni nesillere anlatmalıyız

O gece korkanların, saklananların demokrasiye sahip çıkmadıklarını söyleyen Aslan, özel harekata uçaklarla atılan bombalarla paramparça olup ancak DNA analizi ile kimlikleri tespit edilen kahramanlara dikkat çekti.

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