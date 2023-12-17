17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti! O günün sembol isimleri bilinmeyenleri SABAH’a anlattı

FETÖ ile mücadelenin en önemli savcılarından olan ve şuan Yargıtay üyesi olarak görev yapan Fuzuli Aydoğdu, pek çok kişinin görevden kaçtığı örgütle savaşın en zor döneminde, 17-25 Aralık sürecinden sonra kritik soruşturmalarda görev aldı. Aydoğdu, o dönem yaşananları SABAH'a anlattı.

FETÖ ile mücadelenin en önemli savcılarından olan ve şu an Yargıtay üyesi olarak görev yapan Fuzuli Aydoğdu