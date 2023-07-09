200 yıldır en çok ilgilendikleri ülke Türkiye: 300-400 kişilik ekipleri var!

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında yabancı ülkelerin Türkiye'de yürüttüğü casusluk faaliyetlerini kaleme aldı. Yabancı istihbarat faaliyetlerinin son 200 yıldır en çok ilgilendikleri ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı. "Bu tablo bana seçim öncesi süreçte başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sık sık ABD ve İngiliz büyükelçileriyle görüşmelerini ve o görüşmeler üzerinden yürütülen tartışmaları hatırlattı" ifadesini kullandı. İşte detaylar…