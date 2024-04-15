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Haberler Galeri EKPSS Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! 2024 ÖSYM EKPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 15.04.2024 15:29 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 15:29

EKPSS Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! 2024 ÖSYM EKPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, nasıl alınır?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) için heyecanlı bekleyiş başladı. Adaylar 12-29 Şubat tarihleri aralığında başvurularını yaptı. Şimdi ise gözler EKPSS sınav giriş belgesinin ne zaman yayımlanacağına çevrildi. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların atanmasında EKPSS'den alınan puanlar baz alınacak. Peki, EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

EKPSS Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! 2024 ÖSYM EKPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, nasıl alınır?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için geri sayım başladı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, ÖSYM tarafından 2 senede bir düzenleniyor. 28 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan sınav için adaylar sınav giriş yerleri açıklandı mı ÖSYM AİS ekranı üzerinden kontrol ediyor. Peki, EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

EKPSS Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! 2024 ÖSYM EKPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, nasıl alınır?

SINAV 28 NİSAN'DA YAPILACAK

EKPSS, 28 Nisan 2024 Pazar günü tek oturumda yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına; sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

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EKPSS Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! 2024 ÖSYM EKPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, nasıl alınır?

2024-EKPSS: SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI!

28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2024-EKPSS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 15 Nisan 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! 2024 ÖSYM EKPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, nasıl alınır?

EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecek. EKPSS sınav giriş belgesi, T.C. Kimlik Numarası ve şifreler ile ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden indirilebilecek.

EKPSS Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! 2024 ÖSYM EKPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, nasıl alınır?

Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina, salon bilgileri, fotoğraf, engel durumu, varsa engel nedeniyle kullanılan araç gereç, yardımcı isteği, sınav süresi ile öğrenim durumu bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

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