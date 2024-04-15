Giriş Tarihi: 15.04.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
15:29
EKPSS Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! 2024 ÖSYM EKPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, nasıl alınır?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) için heyecanlı bekleyiş başladı. Adaylar 12-29 Şubat tarihleri aralığında başvurularını yaptı. Şimdi ise gözler EKPSS sınav giriş belgesinin ne zaman yayımlanacağına çevrildi. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların atanmasında EKPSS'den alınan puanlar baz alınacak. Peki, EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?