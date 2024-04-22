Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 23 NİSAN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 23 Nisan İETT otobüsü, metrobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı? ( İstanbul, Ankara, İzmir)
Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 11:05

23 NİSAN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 23 Nisan İETT otobüsü, metrobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı? ( İstanbul, Ankara, İzmir)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl kutulanan özel bayramlar arasında yer alıyor. Bu yıl 23 Nisan Salı gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan tatil kabul ediliyor. Bu notada özel bayramlar arasında yer alan 23 Nisan için İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere 23 Nisan Salı günü toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yanıt arıyor. Peki, 23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi?

23 NİSAN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 23 Nisan İETT otobüsü, metrobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Salı günü ülkenin dört bir yanında kutlanacak. Her yıl bu özel bayramda birbirinden çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikler kapsamında toplu taşımalar tercih edilirken, ücretli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi, nerelerde ücretsiz?

23 NİSAN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 23 Nisan İETT otobüsü, metrobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir

23 NİSAN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Çocuk bayramının kutlandığı 23 Nisan'da İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'de ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
23 NİSAN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 23 Nisan İETT otobüsü, metrobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir

İSTANBUL

İETT'den yapılan açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edeceği belirtildi. Otobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile Metrobüs seferleri hafta içi tarifesi ile çalışacak.

*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir.

23 NİSAN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 23 Nisan İETT otobüsü, metrobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir

ANKARA

EGO Genel Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'üncü yılında toplu taşıma hizmeti ücretsiz olacak.

Sabah saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması kararı kapsamında, 23 Nisan 2024 Salı günü EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden (Otobüs, Metro ve ANKARAY ile daha önce belirlenen servis saatlerinde olmak kaydıyla Teleferik) ücretsiz faydalanılabilecek.

23 NİSAN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 23 Nisan İETT otobüsü, metrobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir

İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. İzmir Doğal Yaşam Parkı ise 6-18 yaş arasındaki ziyaretçilerini 22-28 Nisan tarihlerinde ücretsiz ağırlayacak.

SON DAKİKA