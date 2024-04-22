23 NİSAN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 23 Nisan İETT otobüsü, metrobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı? ( İstanbul, Ankara, İzmir)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Salı günü ülkenin dört bir yanında kutlanacak. Her yıl bu özel bayramda birbirinden çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikler kapsamında toplu taşımalar tercih edilirken, ücretli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi, nerelerde ücretsiz?