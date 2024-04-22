Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
11:05
23 NİSAN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 23 Nisan İETT otobüsü, metrobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı? ( İstanbul, Ankara, İzmir)
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl kutulanan özel bayramlar arasında yer alıyor. Bu yıl 23 Nisan Salı gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan tatil kabul ediliyor. Bu notada özel bayramlar arasında yer alan 23 Nisan için İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere 23 Nisan Salı günü toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yanıt arıyor. Peki, 23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi?