31 mart yerel seçimleri öncesi CHP’ye Kemal Kılıçdaroğlu darbesi! Parti içi savaşta yeni cephe

AK Parti ve MHP yerel seçimlere büyük bir moralle giderken, DEM'le demlenmek zorunda kalan CHP sadece eşbaşkanlar arasında bir gerilim yaşamıyor, aynı zamanda bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de derin bir gerilim içinde.



