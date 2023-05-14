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Haberler Galeri 45 günde evlerine kavuştular! Afetzedeler evlerinden memnun: Çamaşır mandalı dahi verdiler
Giriş Tarihi: 14.05.2023 06:17 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 06:18

45 günde evlerine kavuştular! Afetzedeler evlerinden memnun: Çamaşır mandalı dahi verdiler

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan evlerinin yerine güvenli evleri 45 gün içinde tamamlanarak kendilerine teslim edilen vatandaşlar yeni evlerinden memnun. Uzun süre çadırda yaşayacaklarını düşünürken kısa süre içinde evleri tamamlanan ve Ramazan bayramını yeni evlerinde geçiren Belpınar köyü sakinleri, "Devlet ilk gün bize yiyecek, ikinci gün de çadır getirdi. 2. Ayın içinde de evlerimize kavuştuk. Çamaşır mandalına varana kadar tüm eşyaları içine koyup bizi dayalı döşeli evlere yerleştirdiler. Allah razı olsun" dedi.

MEHMET BONCUK
45 günde evlerine kavuştular! Afetzedeler evlerinden memnun: Çamaşır mandalı dahi verdiler

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belpınar ve Mesthüyük köyleri ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Özbek köyü sakinleri Ramazan bayramını yeni evlerinde geçirdi. Depremin yaşattığı büyük acıları unutturmaya çalışan devlet 45 gün içinde evleri tamamlayıp, bayramda teslim etti.

45 günde evlerine kavuştular! Afetzedeler evlerinden memnun: Çamaşır mandalı dahi verdiler

Bayramın ikinci günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle anahtarlarını teslim alan depremzedeler yeni evlerini çok beğendi.

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45 günde evlerine kavuştular! Afetzedeler evlerinden memnun: Çamaşır mandalı dahi verdiler

TÜM KÖY BURAYA TAŞINACAK
Depremde bölgenin büyük bir yıkıma uğradığını söyleyen Belpınar Köyü sakinlerinden 6 çocuk babası Remzi Kavak (68) "Deprem büyüktü ama devletimiz de büyük. Kısa sürede yaralarımız sarıldı. Daha ilk başta hemen yiyeceğimiz, içeceğimiz, giyeceğimiz verildi.

45 günde evlerine kavuştular! Afetzedeler evlerinden memnun: Çamaşır mandalı dahi verdiler

İkinci gün çadırlar dağıtıldı. 45 gün içinde de evlerimiz veridi. Evlerin içi dışı çok güzel. Sadece bize değil, tüm köylümüze ev yapılacak. Bizim köye 14 tane yapıldı ama 49 ev daha yapılacak. Köyümüzün tamamı buraya taşınacak. Nerede var böyle bir hizmet? Allah razı olsun, her şeyimiz tamam. Cumhurbaşkanımız bizzat gelip evlerin anahtarlarını bize teslim etti. Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.

45 günde evlerine kavuştular! Afetzedeler evlerinden memnun: Çamaşır mandalı dahi verdiler

KURBAN'A NASIL BİTER DERKEN RAMAZAN BAYRAMINDA TESLİM ETTİLER
Deprem nedeniyle ülke olarak büyük acılar yaşandığını söyleyen 7 çocuk babası Mehmet Demir (67) ise, "Gece deprem oldu, sabah bize battaniye-yorgan geldi. Öğleyin yemeğimiz geldi, ikinci gün çadırlarımızı helikopterlerle bize ulaştırdılar. Askerimiz, jandarmamız tek tek evlere dağıttı.

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