Giriş Tarihi: 19.08.2024 06:25
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
06:27
53 yıllık sitede ölüm korkusu! Kentsel dönüşüme karşı olan CHP’li belediyenin gözü önünde çöktü çökecek
İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz haziran ayında bir binanın çökmesi sonucu 1 kişinin öldüğü 2'si ağır 8 kişinin yaralandığı olay henüz hafızalardan silinmezken, Aydın'ın Didim ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı 53 yıllık 1137 konuttan oluşan Sahil Sitesi ölüme davetiye çıkartıyor. CHP'li Didim Belediyesi tarafından hala riskli yapı ilan edilmemesi nedeniyle yıllardan beri kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılamazken, vatandaşlar da bu duruma isyan etti.