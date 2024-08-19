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Haberler Galeri 53 yıllık sitede ölüm korkusu! Kentsel dönüşüme karşı olan CHP’li belediyenin gözü önünde çöktü çökecek
Giriş Tarihi: 19.08.2024 06:25 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 06:27

53 yıllık sitede ölüm korkusu! Kentsel dönüşüme karşı olan CHP’li belediyenin gözü önünde çöktü çökecek

İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz haziran ayında bir binanın çökmesi sonucu 1 kişinin öldüğü 2'si ağır 8 kişinin yaralandığı olay henüz hafızalardan silinmezken, Aydın'ın Didim ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı 53 yıllık 1137 konuttan oluşan Sahil Sitesi ölüme davetiye çıkartıyor. CHP'li Didim Belediyesi tarafından hala riskli yapı ilan edilmemesi nedeniyle yıllardan beri kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılamazken, vatandaşlar da bu duruma isyan etti.

Ceyhan TORLAK
53 yıllık sitede ölüm korkusu! Kentsel dönüşüme karşı olan CHP’li belediyenin gözü önünde çöktü çökecek

Aydın'ın gözde tatil ilçelerinden Didim'in Mavişehir Mahallesi'nde 53 yıl önce inşa edilen Sahil Sitesi S.O.S. veriyor. Tabut binalar olarak adlandırılan evlerin bazılarının kolonlarındaki betonlar kendiliğinden dökülüyor.

53 yıllık sitede ölüm korkusu! Kentsel dönüşüme karşı olan CHP’li belediyenin gözü önünde çöktü çökecek

Üzerindeki sıvaların döküldüğü kolonların demirleri bile ortaya çıkarken, korku yaşayan vatandaşlar evlerine bile girmek istemiyor. Bu durum site sakinlerinde büyük tedirginlik ve korku yaratıyor.

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53 yıllık sitede ölüm korkusu! Kentsel dönüşüme karşı olan CHP’li belediyenin gözü önünde çöktü çökecek

Sahil Sitesi sakinlerinin tek isteği CHP'li Didim Belediyesi'nin yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı 1137 konutu riskli yapı ilan ederek boşaltılmasını sağlaması.

53 yıllık sitede ölüm korkusu! Kentsel dönüşüme karşı olan CHP’li belediyenin gözü önünde çöktü çökecek

Ancak belediye yetkilileri şu ana kadar bir adım atmayınca, sitedeki evlerin dönüşümü bugüne kadar bir türlü yapılamadı.

53 yıllık sitede ölüm korkusu! Kentsel dönüşüme karşı olan CHP’li belediyenin gözü önünde çöktü çökecek

VATANDAŞLAR CHP'Lİ BELEDİYEYİ GÖREVE ÇAĞIRDI

Tabut evlerden yaşamaktan dolayı büyük korku yaşadıklarını söyleyen site sakinleri, "Yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı sitede 50+1 çoğunluk sağlanamadığı için kentsel dönüşüme sokamadık.

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