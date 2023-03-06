Giriş Tarihi: 06.03.2023 09:14
Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
09:14
5'li koalisyon masasında Akşener ayarı; Gelirse erteleyecekler
Meral Akşener'in "kazanamayacak aday" olarak gördüğü Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarı üzerine devirdiği masaya dönme ihtimali üzerine ayarlama yapıldı. Bugün adayını açıklaması beklenen 5'li koalisyonda Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı, diğer liderlerin de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanması bekleniyor. Akşener için de koltuk olacak. Akşener gelirse, aday daha sonra da açıklanabilir.