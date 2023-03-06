5’li koalisyon masasında Akşener ayarı; Gelirse erteleyecekler

NASIL AÇIKLANACAK?

Adayın nasıl ve ne şekilde açıklanacağına bugün toplantıda 5'li genel başkan koalisyonu karar verecek. Farklı önerilerin olduğu, o önerilerin hangisi olduğuna liderlerin karar vereceği belirtildi. Kurmaylar, "Adaya ilişkin belirsizlik ortadan kaldırılacak. Resmi seçim takvimi başlamadan bu ismi kamuoyuna duyurup duyurmamayı genel başkanlar takdir edecek. Açıklanıp açıklanmaması genel başkanların takdirinde" dedi.