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Haberler Galeri 5'li koalisyon masasında Akşener ayarı; Gelirse erteleyecekler
Giriş Tarihi: 06.03.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 09:14

5'li koalisyon masasında Akşener ayarı; Gelirse erteleyecekler

Meral Akşener'in "kazanamayacak aday" olarak gördüğü Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarı üzerine devirdiği masaya dönme ihtimali üzerine ayarlama yapıldı. Bugün adayını açıklaması beklenen 5'li koalisyonda Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı, diğer liderlerin de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanması bekleniyor. Akşener için de koltuk olacak. Akşener gelirse, aday daha sonra da açıklanabilir.

5’li koalisyon masasında Akşener ayarı; Gelirse erteleyecekler

Son dakika haberler: Adayın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, masadaki liderlerin de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanması bekleniyor. Akşener için ise 5'li masadaki tablo şu; Kılıçdaroğlu kazanamayacak aday, diğerleri de kazanamayacak adayın yardımcıları...

5’li koalisyon masasında Akşener ayarı; Gelirse erteleyecekler

ADAYI BUGÜN AÇIKLIYORLAR; SALONA 'AKŞENER' AYARI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya gelecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için bugün masaya sandalye konulacak.

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5’li koalisyon masasında Akşener ayarı; Gelirse erteleyecekler

DÖNERSE ADAYI AÇIKLAMAYI DA ERTELEYEBİLİRLER

Akşener'in masaya gelmesi halinde kaldığı yerden müzakereye devam edileceği ve aday açıklaması için de gün verileceği ifade ediliyor. Akşener masaya gelmezse Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu açıklanacak.

5’li koalisyon masasında Akşener ayarı; Gelirse erteleyecekler
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5’li koalisyon masasında Akşener ayarı; Gelirse erteleyecekler

NASIL AÇIKLANACAK?

Adayın nasıl ve ne şekilde açıklanacağına bugün toplantıda 5'li genel başkan koalisyonu karar verecek. Farklı önerilerin olduğu, o önerilerin hangisi olduğuna liderlerin karar vereceği belirtildi. Kurmaylar, "Adaya ilişkin belirsizlik ortadan kaldırılacak. Resmi seçim takvimi başlamadan bu ismi kamuoyuna duyurup duyurmamayı genel başkanlar takdir edecek. Açıklanıp açıklanmaması genel başkanların takdirinde" dedi.

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