Giriş Tarihi: 12.03.2023 13:21
Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
13:21
6'lı koalisyon masası için flaş çıkış: Sokağa çıkamayacak duruma gelecekler
Mehmet Barlas Cumhur İttifakı ve 6'lı koalisyon masasında yaşanan son gelişmeler ışığında siyasetin ve sokağın bugününü yorumladı. Barlas "Sokaktaki vatandaş, Türkiye'de ve dünyada neler olduğunu yakından izliyor ve ülke menfaatleri doğrultusunda yorumlayabiliyor" dedi ve ekledi: Erdoğan düşmanlığından başka misyonu olmayanların sokağa çıkamayacak duruma geleceklerini söylemek çok iddialı bir yorum olmaz.