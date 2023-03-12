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Giriş Tarihi: 12.03.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 13:21

6'lı koalisyon masası için flaş çıkış: Sokağa çıkamayacak duruma gelecekler

Mehmet Barlas Cumhur İttifakı ve 6'lı koalisyon masasında yaşanan son gelişmeler ışığında siyasetin ve sokağın bugününü yorumladı. Barlas "Sokaktaki vatandaş, Türkiye'de ve dünyada neler olduğunu yakından izliyor ve ülke menfaatleri doğrultusunda yorumlayabiliyor" dedi ve ekledi: Erdoğan düşmanlığından başka misyonu olmayanların sokağa çıkamayacak duruma geleceklerini söylemek çok iddialı bir yorum olmaz.

MEHMET BARLAS
6’lı koalisyon masası için flaş çıkış: Sokağa çıkamayacak duruma gelecekler

14 Mayıs seçim tarihi kesinleşti. YSK seçimlere 36 partinin katılacağını açıkladı. İttifaklar da yavaş yavaş şekilleniyor. İyi Parti Lideri Meral Akşener önce masayı devirdi, sonra yeniden masaya oturmaya zorlandı. Artık eski gücü olmadığı gibi ülkücü damarından da eser yok. İyi Parti, HDP'nin koalisyonun yedinci ortağı olmasını kabullenmiş görünüyor.

6’lı koalisyon masası için flaş çıkış: Sokağa çıkamayacak duruma gelecekler

Ama kaçırdıkları önemli detaylar var. HDP'nin CHP ile nasıl bir pazarlık içerisinde olduğunu bilmiyorlar. Türkiye'nin milli güvenliğini yakından ilgilendiren birçok meselede Kılıçdaroğlu ile anlayış birlikteliğinde oldukları belirtiliyor. Bir de Kılıçdaroğlu'na destek veren Türkiye düşmanı marjinal sol örgütler var. Onlara verilecek tavizler şimdilik masada gündeme bile getirilmiyor.

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6’lı koalisyon masası için flaş çıkış: Sokağa çıkamayacak duruma gelecekler

KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEKLER Mİ?

Şimdi Akşener önderliğindeki İyi Parti büyük bir inandırıcılık sorunu yaşıyor.

6’lı koalisyon masası için flaş çıkış: Sokağa çıkamayacak duruma gelecekler

"Seçilecek aday" olarak görmedikleri Kılıçdaroğlu'nu seçim meydanlarında nasıl destekleyecekler? İyi Parti tabanı, PKK'nın siyasi kanadı HDP ile kol kola giren Kılıçdaroğlu'na oy verecek mi? Bunlar tam bir muamma.

6’lı koalisyon masası için flaş çıkış: Sokağa çıkamayacak duruma gelecekler

Masanın diğer sağ kökenli 4 ayağına gelince... Onların oyları da giderek eriyor. Saadet Partisi içten içe kaynıyor.

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