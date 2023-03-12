6’lı koalisyon masası için flaş çıkış: Sokağa çıkamayacak duruma gelecekler

Ama kaçırdıkları önemli detaylar var. HDP'nin CHP ile nasıl bir pazarlık içerisinde olduğunu bilmiyorlar. Türkiye'nin milli güvenliğini yakından ilgilendiren birçok meselede Kılıçdaroğlu ile anlayış birlikteliğinde oldukları belirtiliyor. Bir de Kılıçdaroğlu'na destek veren Türkiye düşmanı marjinal sol örgütler var. Onlara verilecek tavizler şimdilik masada gündeme bile getirilmiyor.

