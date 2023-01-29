Giriş Tarihi: 29.01.2023 07:21
Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
07:30
6'lı masada şok üstüne şok; Akşener'in oyununu ummadığı isim bozdu
Son dakika haberler: Yanlarında saf tutan medya organlarını bile isyan ettiren 6'lı masadaki adaysızlık ve belirsizlik artık sabırları taşırma noktasında. Gerilimin bir türlü dinmediği, çapraz ilişkilerin gündemde olduğu masada oyun kurucular, oyun bozucular ve yedekte tutulanlar olarak çok sayıda odak oluştu. Son olarak da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e beklemediği yerden darbe geldi. Mahmut Övür olayın detaylarını yazdı...