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Haberler Galeri 6'lı masada şok üstüne şok; Akşener'in oyununu ummadığı isim bozdu
Giriş Tarihi: 29.01.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 07:30

6'lı masada şok üstüne şok; Akşener'in oyununu ummadığı isim bozdu

Son dakika haberler: Yanlarında saf tutan medya organlarını bile isyan ettiren 6'lı masadaki adaysızlık ve belirsizlik artık sabırları taşırma noktasında. Gerilimin bir türlü dinmediği, çapraz ilişkilerin gündemde olduğu masada oyun kurucular, oyun bozucular ve yedekte tutulanlar olarak çok sayıda odak oluştu. Son olarak da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e beklemediği yerden darbe geldi. Mahmut Övür olayın detaylarını yazdı...

MAHMUT ÖVÜR
6’lı masada şok üstüne şok; Akşener’in oyununu ummadığı isim bozdu

İşte Mahmut Övür'ün yazısından öne çıkanlar:

Altılı Masa'nın son toplantısına bomba gibi düşen Cihan Paçacı açıklaması ve istifası karışık olan kafaları daha da karıştırdı.

Ortaya siyasi bir yol haritası konulmadığı gibi yaşanan açık koltuk kavgası da biraz umutlananları bile hayal kırıklığına uğrattı.

6’lı masada şok üstüne şok; Akşener’in oyununu ummadığı isim bozdu

Öyle ki, habercilik değil iktidar düşmanlığı yapan Sözcü bile isyan etti ve masayı ruh çağırma seansları düzenlemekle suçladı.
Bundan sonra masa aday çıkarsa bile umut olması kolay değil.

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6’lı masada şok üstüne şok; Akşener’in oyununu ummadığı isim bozdu

Çünkü masadakilerin oyun içinde oyun kurduğunu sokak biliyor. Asıl oyun kurucu da Kılıçdaroğlu... Öyle bir oyun kurdu ki, milliyetçi muhafazakâr 5 partiyi o masaya oturtup kendi adaylığını kabul ettirme noktasına kadar getirdi. Kenarda da içeriden birinin oyunbozanlığına karşı HDP'yi tuttu.

6’lı masada şok üstüne şok; Akşener’in oyununu ummadığı isim bozdu

İşin başında Akşener de masaya bu oyunu bozabileceği hesabıyla oturdu.

6’lı masada şok üstüne şok; Akşener’in oyununu ummadığı isim bozdu

Bunu da CHP'li iki belediye başkanından birini aday yapacağı hesabıyla düşündü. Bu yüzden bir İmamoğlu'na bir Yavaş'a güzellemeler yaptı.

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