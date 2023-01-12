Giriş Tarihi: 12.01.2023 08:21
Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
08:21
6'lı masanın Türkiye'ye vaadi: Karanlık günler, kriz ve rehin Cumhurbaşkanı
Usta gazeteci Mahmut Övür bugünkü SABAH'ta yayınlanan köşe yazısında 6'lı masada gündeme oturan son gelişmeyi değerlendirdi ve "bunu içlerinden birisi ilk kez dile getiriyor" diyerek ekledi: Bu altılı masanın 'mayınlı' son virajı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında birleşen ancak onun adaylığına da güvenemediği için bir türlü onay vermeyen 6'lı masada Türkiye'yi karanlığa sürükleyecek son vaat!