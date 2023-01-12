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Giriş Tarihi: 12.01.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 08:21

6'lı masanın Türkiye'ye vaadi: Karanlık günler, kriz ve rehin Cumhurbaşkanı

Usta gazeteci Mahmut Övür bugünkü SABAH'ta yayınlanan köşe yazısında 6'lı masada gündeme oturan son gelişmeyi değerlendirdi ve "bunu içlerinden birisi ilk kez dile getiriyor" diyerek ekledi: Bu altılı masanın 'mayınlı' son virajı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında birleşen ancak onun adaylığına da güvenemediği için bir türlü onay vermeyen 6'lı masada Türkiye'yi karanlığa sürükleyecek son vaat!

MAHMUT ÖVÜR
6’lı masanın Türkiye’ye vaadi: Karanlık günler, kriz ve rehin Cumhurbaşkanı

Altılı masa içinde bir değil birden fazla kavga var ve kavga giderek derinleşiyor. Daha aday bile belirleyemeden Ahmet Davutoğlu "imza", Ali Babacan da "anadil ve kimlik" çıkışıyla masayı derinden sarstı, sarsıyor...

Üstelik bu iki parti de masanın bindelik partileri... Kavgayı yüksek perdeden başlatan GP Genel Başkanı Davutoğlu çok iddialı konuşmuştu:

6’lı masanın Türkiye’ye vaadi: Karanlık günler, kriz ve rehin Cumhurbaşkanı

"Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun şunu bilecek, 6 genel başkan da aynı imza yetkisine sahip olacak, karar süreçlerinde eşit olacak. Biri diğerinden bir adım önde olmayacak. Cumhurbaşkanı bir anlamda eşitler arasında bir ilk olacak. Mutlak yetki sahibi olmayacak."

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6’lı masanın Türkiye’ye vaadi: Karanlık günler, kriz ve rehin Cumhurbaşkanı

Masanın diğer partileri arka planda paylaşılan bu gerçeği düzeltmeye, üstünü örtmeye kalksalar da iş işten geçmişti. Davutoğlu gelecekte Türkiye'nin karşılaşacağı açık bir gerçeği birkaç cümlede özetlemişti.

6’lı masanın Türkiye’ye vaadi: Karanlık günler, kriz ve rehin Cumhurbaşkanı

Yüzde 50 artı birle seçilecek cumhurbaşkanı, Davutoğlu'na göre, "mutlak yetki sahibi olmayacak"tı. İmza yetkisi altılı masayı oluşturan genel başkanlarda olacaktı. Bu zaman zaman seslendirildi ama ilk kez masadaki bir siyasi aktör tarafından açıkça söylenmesi ciddi bir kırılma yarattı. Seçilmiş cumhurbaşkanı, bugüne kadar tanık olmadığımız bir biçimde parti genel başkanlarından oluşan bir "konsey"in emrinde olacaktı.

6’lı masanın Türkiye’ye vaadi: Karanlık günler, kriz ve rehin Cumhurbaşkanı

Böylece dünyada hiçbir sorunu çözmeyen BM Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesi gibi 6'lı masadaki parti genel başkanları da "veto" haklarını kullanarak ülkeyi çözümsüzlüğe mahkûm edecekti. İnanılır gibi değil ama bu da topluma demokrasinin gereği ve "konsensüs" olarak sunuluyor.

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