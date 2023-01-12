Altılı masa içinde bir değil birden fazla kavga var ve kavga giderek derinleşiyor. Daha aday bile belirleyemeden Ahmet Davutoğlu "imza", Ali Babacan da "anadil ve kimlik" çıkışıyla masayı derinden sarstı, sarsıyor...

Üstelik bu iki parti de masanın bindelik partileri... Kavgayı yüksek perdeden başlatan GP Genel Başkanı Davutoğlu çok iddialı konuşmuştu:

