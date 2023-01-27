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Giriş Tarihi: 27.01.2023 08:28 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 08:28

6'lı masayı bekleyen uçurum; İYİ parti karıştı, sırada HDP var

Altılı masanın her yeni gün farklı bir kriz habercisi olay yaşadığı son dönemeçte gerçekleşen son toplantıdan da aday ismi çıkmadı. Adayı değil nasıl belirleyeceklerini konuştuklarını söyleyen masa liderlerinin önünde duran asıl problem ise HDP. Mahmut Övür bugünkü yazısında hem ittifakı hem kendini karıştırma potansiyeli ile HDP'nin 6'lı ittifakın kenarındaki yerine ilişkin önemli tespit ve bilgiler paylaştı. İşte Övür'ün yazısından öne çıkanlar

MAHMUT ÖVÜR
6’lı masayı bekleyen uçurum; İYİ parti karıştı, sırada HDP var

Altılı Masa'nın en kritik toplantısı dün yapıldı. Program veya yol haritasından daha çok masanın adayının kim olacağı merak ediliyor. Doğrusu biraz da manidar bir biçimde Başkan Erdoğan'ın yeniden gündeme getirdiği o meşhur "Yeter söz milletin" sloganı, "Artık yeter" denilerek masaya yöneltiliyor.

6’lı masayı bekleyen uçurum; İYİ parti karıştı, sırada HDP var

Masaya büyük tepki var.
Bu saatten sonra masadan Kemal Kılıçdaroğlu ismi mi öne çıkar yoksa İP'li Cihan Paçacı'yı istifaya zorlayan "Kılıçdaroğlu aday olmamalı" itirazı masanın sarsılmasına ve dağılmasına mı yol açar göreceğiz.

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6’lı masayı bekleyen uçurum; İYİ parti karıştı, sırada HDP var

Masada kavga büyüyebilir. Bu daha işin başlangıcı, asıl kavga masanın dışında tutulan HDP'yle yaşanacak. O halledilmeden de masanın seçimde iddialı olması ihtimali yok.

Tam da bu yüzden, Altılı Masa'ya akıl veren aydınlar ve akademisyenler Masa- HDP ilişkisini yoğun şekilde tartışıyor.

6’lı masayı bekleyen uçurum; İYİ parti karıştı, sırada HDP var

HDP SEÇMENİ, MASAYA MECBUR MU?
Bu konuda kafa yoranlardan biri de araştırmacı Bekir Ağırdır. Konda araştırma şirketinden tanıdığımız Ağırdır, Oksijen'deki "seçim stratejisi" yazısında şöyle diyor:

"Muhalefet cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek aday etrafında HDP dahil birleşmeden seçim kazanacak oy sayısına ulaşamıyor."

6’lı masayı bekleyen uçurum; İYİ parti karıştı, sırada HDP var

İkinci tur beklentisini de sorunlu görüyor:

"Birinci turda en çok oyu alacak muhalefet adayı Altılı Masa ya da CHP adayı olacağı için ikinci turda HDP'nin seçmenin arzusu dışında da olsa bu adaya oy vereceğidir. Halbuki HDP seçmeninin tam da itirazı bu 'mecburculuk' halinedir."
Anlayacağınız, Ağırdır HDP seçmeninin "mecbur" olmadığını söylüyor ve şu tespiti yapıyor:

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