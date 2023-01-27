6’lı masayı bekleyen uçurum; İYİ parti karıştı, sırada HDP var

İkinci tur beklentisini de sorunlu görüyor:

"Birinci turda en çok oyu alacak muhalefet adayı Altılı Masa ya da CHP adayı olacağı için ikinci turda HDP'nin seçmenin arzusu dışında da olsa bu adaya oy vereceğidir. Halbuki HDP seçmeninin tam da itirazı bu 'mecburculuk' halinedir."

Anlayacağınız, Ağırdır HDP seçmeninin "mecbur" olmadığını söylüyor ve şu tespiti yapıyor:

