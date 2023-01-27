Giriş Tarihi: 27.01.2023 08:28
Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
08:28
6'lı masayı bekleyen uçurum; İYİ parti karıştı, sırada HDP var
Altılı masanın her yeni gün farklı bir kriz habercisi olay yaşadığı son dönemeçte gerçekleşen son toplantıdan da aday ismi çıkmadı. Adayı değil nasıl belirleyeceklerini konuştuklarını söyleyen masa liderlerinin önünde duran asıl problem ise HDP. Mahmut Övür bugünkü yazısında hem ittifakı hem kendini karıştırma potansiyeli ile HDP'nin 6'lı ittifakın kenarındaki yerine ilişkin önemli tespit ve bilgiler paylaştı. İşte Övür'ün yazısından öne çıkanlar