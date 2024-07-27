Giriş Tarihi: 27.07.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
12:21
750 milyonluk Yediemin vurgunu! Akılalmaz yöntem deşifre oldu: Çobanın üzerine 7 lüks araba...
İstanbul'da Yediemin otoparklarında bulunan milyonluk araçları yaptıkları sahte belgelerle alıp 3. şahıslara satarak yaklaşık 750 milyon liralık vurgun yapan 25 kişilik çete çökertildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekiplerince 8 ilde yapılan operasyonda şüphelilerin arasında bir icra müdür yardımcısı, icra memurları ve zabıt katipleri bulunduğu öğrenildi. Polis çalınan lüks otomobilleri bularak Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekti.