750 milyonluk Yediemin vurgunu! Akılalmaz yöntem deşifre oldu: Çobanın üzerine 7 lüks araba...

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan saha çalışmasında bazı lüks otomobillerin tutulduğu yediemin otoparklarından sahte belgelerle çıkarıldığını tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon için düğmeye basıldı.