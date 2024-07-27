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Haberler Galeri 750 milyonluk Yediemin vurgunu! Akılalmaz yöntem deşifre oldu: Çobanın üzerine 7 lüks araba...
Giriş Tarihi: 27.07.2024 12:20 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 12:21

750 milyonluk Yediemin vurgunu! Akılalmaz yöntem deşifre oldu: Çobanın üzerine 7 lüks araba...

İstanbul'da Yediemin otoparklarında bulunan milyonluk araçları yaptıkları sahte belgelerle alıp 3. şahıslara satarak yaklaşık 750 milyon liralık vurgun yapan 25 kişilik çete çökertildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekiplerince 8 ilde yapılan operasyonda şüphelilerin arasında bir icra müdür yardımcısı, icra memurları ve zabıt katipleri bulunduğu öğrenildi. Polis çalınan lüks otomobilleri bularak Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekti.

Yunus Emre KAVAK
750 milyonluk Yediemin vurgunu! Akılalmaz yöntem deşifre oldu: Çobanın üzerine 7 lüks araba...

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan saha çalışmasında bazı lüks otomobillerin tutulduğu yediemin otoparklarından sahte belgelerle çıkarıldığını tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon için düğmeye basıldı.

750 milyonluk Yediemin vurgunu! Akılalmaz yöntem deşifre oldu: Çobanın üzerine 7 lüks araba...

AKILALMAZ YÖNTEMLERİ DEŞİFRE OLDU

Polis yaptığı çalışmada, şebekenin Yediemin otoparklarında uzun süredir tutulan lüks otomobilleri tespit ettikleri daha sonra aracı çalmak için İcra Müdürlüğü ile ortak çalıştıklarını belirlendi.

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750 milyonluk Yediemin vurgunu! Akılalmaz yöntem deşifre oldu: Çobanın üzerine 7 lüks araba...

Şebeke üyelerinin İcra kayıtlarında, hacizli görünen otomobiller için sözde bir satış ihalesi yapılmış gibi gösterip, Noterler Birliğine yazdığı yazılarla üzerindeki, şerhleri kaldırdıkları ardından şebeke üyelerinden birinin üzerine satışını gerçekleştirdikleri öğrenildi. Sözde otomobili İcradan almış gibi yapan şebeke üyelerinin aracı galerilerde müşterilere pazarladıkları belirtildi.

750 milyonluk Yediemin vurgunu! Akılalmaz yöntem deşifre oldu: Çobanın üzerine 7 lüks araba...

İCRA MÜDÜR YARDIMCISI TUTUKLU

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri önce çalıntı araçların işlemlerinin yapıldığı İcra Müdürlüğünde Müdür yardımcısı olarak görev yapan O.K.'yi gözaltına aldı.

750 milyonluk Yediemin vurgunu! Akılalmaz yöntem deşifre oldu: Çobanın üzerine 7 lüks araba...

İşlemler sırasında elektronik imzası bulunan O.K. suçlamaları kabul etmedi. O.K. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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