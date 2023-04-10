Giriş Tarihi: 10.04.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 07:19

7’li koalisyonda milletvekili krizi! "Demek ki kazanmak için her yol mübah değilmiş"

SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, bugünkü köşe yazısında, 7'li koalisyondaki milletvekili adayı belirleme krizine değindi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildiği 7'li koalisyonda son 24 saatte krizlerin bir biri ardına geldiğini belirten Hilal Kaplan, "Daha kendi Parti Meclisi'ni, milletvekili aday listesi gibi kritik bir konuda bile toplayamayan Kılıçdaroğlu, 7 ortaklı bir hükümeti nasıl idare edecek? Kılıçdaroğlu, ayrı partilerden göreve getireceği 7 cumhurbaşkanı yardımcısına nasıl söz geçirecek?" sorularını yöneltti. İşte Hilal Kaplan'ın o köşe yazısı...