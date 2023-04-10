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Haberler Galeri 7’li koalisyonda milletvekili krizi! "Demek ki kazanmak için her yol mübah değilmiş"
Giriş Tarihi: 10.04.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 07:19

7’li koalisyonda milletvekili krizi! "Demek ki kazanmak için her yol mübah değilmiş"

SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, bugünkü köşe yazısında, 7'li koalisyondaki milletvekili adayı belirleme krizine değindi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildiği 7'li koalisyonda son 24 saatte krizlerin bir biri ardına geldiğini belirten Hilal Kaplan, "Daha kendi Parti Meclisi'ni, milletvekili aday listesi gibi kritik bir konuda bile toplayamayan Kılıçdaroğlu, 7 ortaklı bir hükümeti nasıl idare edecek? Kılıçdaroğlu, ayrı partilerden göreve getireceği 7 cumhurbaşkanı yardımcısına nasıl söz geçirecek?" sorularını yöneltti. İşte Hilal Kaplan'ın o köşe yazısı...

7’li koalisyonda milletvekili krizi! Demek ki kazanmak için her yol mübah değilmiş

SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

Siyasi partiler, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek milletvekili seçimi kapsamında kesin aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.
AK Parti, üç dönem kuralını istisnasız şekilde uyguladı. Milletvekillerinin yüzde 65'i değişti. Erdoğan, partiye âdeta "taze kan" operasyonu yaptı.

7’li koalisyonda milletvekili krizi! Demek ki kazanmak için her yol mübah değilmiş

7'li koalisyonda ise son 24 saat krizler bir biri ardına geldi. Milletvekili listelerine son şeklin verileceği CHP MYK ve Parti Meclisi Toplantısı tam 5 kez ertelendi.

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7’li koalisyonda milletvekili krizi! Demek ki kazanmak için her yol mübah değilmiş

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sırf kendi adaylığını onayladığı için siyasi matematiğin çok ötesinde vaatlerde bulunduğu "eski AKP'li" partilerdeki isimlere listede yer verme çabası kurmayların tepkisini yol açtı. Zira Baykal sonrası Atatürkçü kesimleri partiden uzaklaştıran Kılıçdaroğlu, bu kez de oyları yüzde 1'i bile bulmayan partiler için CHP'li isimleri (kendi ekibini) liste dışına itti.

7’li koalisyonda milletvekili krizi! Demek ki kazanmak için her yol mübah değilmiş

Saadet Partisi'nden 23, Deva'dan 18, Gelecek Partisi'nden 17, Demokrat Parti'den 3 isim CHP listelerinden milletvekili adayı yapıldı. Aday isimleri de parti de tartışma konusu.

7’li koalisyonda milletvekili krizi! Demek ki kazanmak için her yol mübah değilmiş

Örneğin Kılıçdaroğlu'nun "Sen uygar bir toplumda vekil bile olamazsın" dediği Sadullah Ergin, CHP tarafından Ankara 1. Bölge 4. sıradan aday gösterildi. Zoraki olarak gerçekleştirilen toplantılarda CHP'li kurmaylar da noter görevi gördü.

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