Giriş Tarihi: 21.04.2023 07:32
Güncelleme Tarihi: 21.04.2023
07:32
7'li masa adayı Kılıçdaroğlu'na tepki: Şimdi de Bölücülüğe soyundu!
HDP eklentili 7'li koalisyon masasının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamasına tepkiler yağdı. Siyaset ve analiz dünyasının önemli isimleri Kılıçdaroğlu'nu inanç ve mezhepsel ayrımları dillendirerek bir amaca hizmet etmekle suçladı. PKK'nın açık destek verdiği Kılıçdaroğlu için "Sadece PKK'ya katkı vermekle kalmıyor, inançlar üzerinden de bölücülüğe soyunuyor" dediler.