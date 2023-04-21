7’li masa adayı Kılıçdaroğlu’na tepki: Şimdi de Bölücülüğe soyundu!

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Alevi" notuyla bir video paylaştı ve bu videoyla Alevi vatandaşlara ayrımcılık yapıldığına ilişkin aslı astarı olmayan bir iddia ortaya attı. "Ben Alevi'yim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım" diyerek gençlere seslenen ve oy isteyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Alevi dernekleri başta olmak üzere akademisyen ve siyasilerden tepkiler geldi.