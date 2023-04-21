Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 7'li masa adayı Kılıçdaroğlu'na tepki: Şimdi de Bölücülüğe soyundu!
Giriş Tarihi: 21.04.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 07:32

7'li masa adayı Kılıçdaroğlu'na tepki: Şimdi de Bölücülüğe soyundu!

HDP eklentili 7'li koalisyon masasının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamasına tepkiler yağdı. Siyaset ve analiz dünyasının önemli isimleri Kılıçdaroğlu'nu inanç ve mezhepsel ayrımları dillendirerek bir amaca hizmet etmekle suçladı. PKK'nın açık destek verdiği Kılıçdaroğlu için "Sadece PKK'ya katkı vermekle kalmıyor, inançlar üzerinden de bölücülüğe soyunuyor" dediler.

İLKER TURAK
7’li masa adayı Kılıçdaroğlu’na tepki: Şimdi de Bölücülüğe soyundu!

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Alevi" notuyla bir video paylaştı ve bu videoyla Alevi vatandaşlara ayrımcılık yapıldığına ilişkin aslı astarı olmayan bir iddia ortaya attı. "Ben Alevi'yim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım" diyerek gençlere seslenen ve oy isteyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Alevi dernekleri başta olmak üzere akademisyen ve siyasilerden tepkiler geldi.

7’li masa adayı Kılıçdaroğlu’na tepki: Şimdi de Bölücülüğe soyundu!

Anadolu Alevi Ocakları Bilim Eğitim İnanç ve Kültür Derneği Genel Başkanı Emrah Uslu: Hiçbir Alevi, PKK ve işbirlikçileriyle işbirliği yapmaz, yapamaz. Siz gidin Almanya'dan, Avrupa'dan alın parayı, dininizi, bayrağınızı satın, sonra da Alevi nutuğu atın. Siz Alevi olamazsınız, siz Alevi'nin tırnağı olamazsınız.



GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
7’li masa adayı Kılıçdaroğlu’na tepki: Şimdi de Bölücülüğe soyundu!

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Mezhepsel kimliğini öne sürerek toplumsal bölünmenin ateşine odun atmakla kalmıyor, sadece vatanı bölmek isteyenlere katkı vermek değil, inançlar üzerinden de bölücülüğe soyunuyor.

7’li masa adayı Kılıçdaroğlu’na tepki: Şimdi de Bölücülüğe soyundu!

AK Parti İstanbul milletvekili aday listesinde Alevi kimliğiyle öne çıkan Esma Ersin: Keşke onca yıllık siyasi hayatınızda cumhurbaşkanı adayı olana kadar Alevi olduğunuz aklınıza gelseydi.

7’li masa adayı Kılıçdaroğlu’na tepki: Şimdi de Bölücülüğe soyundu!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış: PKK ve FETÖ birlikteliklerinin üzerine bir Alevi örtüsü örterek bunları gizlemeye, kamufle etmeye dönük bir strateji gütmektedir.



SON DAKİKA