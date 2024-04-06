A101 aktüel ürünler kataloğunda Perşembe fırsatı: iPhone 15 A101’de mağazadan daha ucuza!

AKTÜELDE MAĞAZADAN UCUZ!

256 GB depolamaya sahip iPhone 15 Plus modeli, online özel satışta!

iPhone 15 Plus'ın fiyatı ise 62 bin 499 TL olarak belirlendi.

Telefon Apple tarafından 71 bin 499 TL'ye satılıyor. Yani A101, 9 bin TL daha ucuza satıyor.