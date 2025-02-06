A Haber’i tehdit eden ’Özgürlük Havarisi’: Peki ya seni kim kurtaracak Özgür Özel | Yüksel Aytuğ yazdı

Gezi kalkışması ve FETÖ darbe girişimi daha hafızalarımızda tüm tazeliğiyle dururken daha geçenlerde halkı sokaklara çağıran ve yeni bir kaos ortamı için insanları kışkırtan da aynı Özgür Özel değil miydi sahi?.. Şu cürete bakar mısınız? Sen kim oluyorsun da sadece gündemle ilgili soru soran basın mensubunu açıkça tehdit ediyorsun?