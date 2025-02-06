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Haberler Galeri A Haber'i tehdit eden 'Özgürlük Havarisi': Peki ya seni kim kurtaracak Özgür Özel | Yüksel Aytuğ yazdı
Giriş Tarihi: 06.02.2025 10:12 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:13

A Haber'i tehdit eden 'Özgürlük Havarisi': Peki ya seni kim kurtaracak Özgür Özel | Yüksel Aytuğ yazdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i partisindeki 'Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Krizi' gerdi. Özgür Özel, AHaber muhabirinin Mansur Yavaş ve ön seçim hakkındaki bir sorusuna tehditle yanıt verdi. Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ konuyla ilgili bugünkü köşesinde çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Aytuğ, "Peki ya seni kim kurtaracak?" diye sordu.

A Haber’i tehdit eden ’Özgürlük Havarisi’: Peki ya seni kim kurtaracak Özgür Özel | Yüksel Aytuğ yazdı

Her fırsatta 'Özgür Basın' naraları atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel A Haber'i tehdit etti. Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ bugünkü köşesinde Özel'in skandal çıkışıyla ilgili, "Gazeteci kılığında ülkeyi satan hainleri, algı ajanlarını mahkeme önlerinde "Özgür basın" diye slogan atarak savunan sen değil miydin Özgür Bey? Nerede kaldı özgürlük havariliğin?" ifadelerini kullandı.

A Haber’i tehdit eden ’Özgürlük Havarisi’: Peki ya seni kim kurtaracak Özgür Özel | Yüksel Aytuğ yazdı

İşte Yüksel Aytuğ'un o yazısı:

YA SENİ KİM KURTARACAK?

A Haber muhabiri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, "Mansur Yavaş'ın ön seçime karşı olduğu söyleniyor" şeklinde bir soru yöneltti. Özel, çoğu zaman takındığı o üstten bakan, kibirli tavrıyla muhabiri ve bağlı olduğu kurumu açıkça tehdit etti: "A Haber sen de kurtulamazsın tek başına... Ya hep beraber, ya hiç..."

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A Haber’i tehdit eden ’Özgürlük Havarisi’: Peki ya seni kim kurtaracak Özgür Özel | Yüksel Aytuğ yazdı

Gezi kalkışması ve FETÖ darbe girişimi daha hafızalarımızda tüm tazeliğiyle dururken daha geçenlerde halkı sokaklara çağıran ve yeni bir kaos ortamı için insanları kışkırtan da aynı Özgür Özel değil miydi sahi?.. Şu cürete bakar mısınız? Sen kim oluyorsun da sadece gündemle ilgili soru soran basın mensubunu açıkça tehdit ediyorsun?

A Haber’i tehdit eden ’Özgürlük Havarisi’: Peki ya seni kim kurtaracak Özgür Özel | Yüksel Aytuğ yazdı

NEREDE KALDI ÖZGÜRLÜK HAVARİLİĞİN

Gazeteci kılığında ülkeyi satan hainleri, algı ajanlarını mahkeme önlerinde "Özgür basın" diye slogan atarak savunan sen değil miydin Özgür Bey? Nerede kaldı özgürlük havariliğin? A Haber kurtulamazmış!..

A Haber’i tehdit eden ’Özgürlük Havarisi’: Peki ya seni kim kurtaracak Özgür Özel | Yüksel Aytuğ yazdı

Kazara iktidara geldiğinde yüreğinde kurduğun darağaçlarını hayata geçirmeyi mi hayal ediyorsun yoksa? Tek hayalin ve vaadin bu mu? Tek idealin intikam mı? Peki ya seni kim kurtaracak Özgür Bey?

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