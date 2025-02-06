Giriş Tarihi: 06.02.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
10:13
A Haber'i tehdit eden 'Özgürlük Havarisi': Peki ya seni kim kurtaracak Özgür Özel | Yüksel Aytuğ yazdı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i partisindeki 'Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Krizi' gerdi. Özgür Özel, AHaber muhabirinin Mansur Yavaş ve ön seçim hakkındaki bir sorusuna tehditle yanıt verdi. Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ konuyla ilgili bugünkü köşesinde çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Aytuğ, "Peki ya seni kim kurtaracak?" diye sordu.