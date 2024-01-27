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Haberler Galeri ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Ankara'nın hizmetkarı olacağız!
Giriş Tarihi: 27.01.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 15:07

ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Ankara'nın hizmetkarı olacağız!

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına başladı. Bugün, Etimesgut'ta AK Parti ilçe yönetimi, MHP ilçe yönetimi, sivil toplum kuruluşlarının (STK) yöneticileri ve muhtarlarla kahvaltı programında buluşan Altınok, projelerini anlattı. "Bütün Ankara'nın hizmetkarı olacağız. Ankara'yı kucaklayacağız. Ankara'nın her köşesini eserlerle, hizmetlerle donatacağız" ifadelerini kullandı.

DHA
ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Ankara’nın hizmetkarı olacağız!

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Etimesgut ilçesinde AK Parti ilçe yönetimi, MHP ilçe yönetimi, sivil toplum kuruluşlarının (STK) yöneticileri ve muhtarlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Etimesgut'un 616 bin nüfusuyla birçok vilayetten büyük olduğunu söyleyen Altınok, ilçenin Bağlıca semtine metroyu getireceklerini söyleyerek, "Şu anki Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Ankaralıya ne söz verdi? '58 kilometre Ankara'ya 5 yılda metro yapacağım' dedi.

ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Ankara’nın hizmetkarı olacağız!

58 kilometreyi bırakın, Ankara'da 5 santim yaptığı metro yoktur ama biz yapacağız. Ulaştırma Bakanımız ile oturduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Havaalanı metrosunu Allah nasip ederse 31 Mart'tan sonra hızlı bir şekilde ihalesini yapacağız ve başkentimize kazandıracağız. Başka metro hatlarımız da var, bağlantı yollarımız, çevre yollarımız inşallah bunları yapacağız. Büyükşehir imkanlarımız, hükümet imkanlarımız, Ankara çok şey kazanacak" dedi.

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ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Ankara’nın hizmetkarı olacağız!

"ALTINOK SÖYLERSE YAPAR"
Altınok, belediye başkanının şehrin geleceğini de yönettiğini belirterek, "Ankara'mızın 5 yılı maalesef boş yıl olmuştur, 5 yılı boş. Diyor, 'Bizim mega projemiz yok, bizim büyük projemiz yok'. Burası Ankara. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin başkenti. Başkenti yöneten belediye başkanı diyor ki; 'Benim başkente değer katacak bir tane vizyon projem yok' diyor. 'Yardım yaptık' diyor. Yardım lafı yanlış bir laftır. Hiç kimseye sadaka vermiyorsunuz. Vatandaşın parasını vatandaşa veriyorsunuz.

ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Ankara’nın hizmetkarı olacağız!

Bugün ülkemiz bu hale geldiyse emeklilerimizin saçlarındaki, sakallarındaki, ak ellerindeki, nasır yüzlerindeki her kırışıklıkta bu ülkeye, bize hizmet vardır. Başımızın tacıdır. Allah nasip ederse sosyal projelerimiz var. Emeklilerimize haklarını vereceğiz Ankara'da. Altınok söylerse yapar. Her kesime sosyal projelerimiz var. Ankaralının parasını Ankaralıya vereceğiz. Tarımın başkenti Ankara, kendi kendine yeten bir Ankara. Tarımda ihracat yapan bir Ankara. Bunu yapacağız inşallah" diye konuştu.

ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Ankara’nın hizmetkarı olacağız!

'ANKARA'MIZIN HEBA OLAN 5 YILINI TELAFİ ETMELİYİZ'
Turgut Altınok, 31 Mart yerel seçiminin kentin, mahallenin seçimi olduğunu söyleyerek, "Aynı zamanda da 'Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır' diyenlerin seçimi. Öyle seçimden seçime milliyetçilik yok. Bir taraftan ülkeyi yıkmak isteyenlerle yan yana, kol kola olacaksınız; sonra da 'Ben milliyetçiyim' diyeceksiniz.

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