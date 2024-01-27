Giriş Tarihi: 27.01.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
15:07
ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Ankara'nın hizmetkarı olacağız!
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına başladı. Bugün, Etimesgut'ta AK Parti ilçe yönetimi, MHP ilçe yönetimi, sivil toplum kuruluşlarının (STK) yöneticileri ve muhtarlarla kahvaltı programında buluşan Altınok, projelerini anlattı. "Bütün Ankara'nın hizmetkarı olacağız. Ankara'yı kucaklayacağız. Ankara'nın her köşesini eserlerle, hizmetlerle donatacağız" ifadelerini kullandı.