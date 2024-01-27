ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Ankara’nın hizmetkarı olacağız!

Bugün ülkemiz bu hale geldiyse emeklilerimizin saçlarındaki, sakallarındaki, ak ellerindeki, nasır yüzlerindeki her kırışıklıkta bu ülkeye, bize hizmet vardır. Başımızın tacıdır. Allah nasip ederse sosyal projelerimiz var. Emeklilerimize haklarını vereceğiz Ankara'da. Altınok söylerse yapar. Her kesime sosyal projelerimiz var. Ankaralının parasını Ankaralıya vereceğiz. Tarımın başkenti Ankara, kendi kendine yeten bir Ankara. Tarımda ihracat yapan bir Ankara. Bunu yapacağız inşallah" diye konuştu.