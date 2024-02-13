Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
15:45
ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Bizim Ankara'mıza hizmet sevdamız var!
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok Kalecik, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaptı. Kaleciklilere seslenen Altınok, kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettirileceğini belirtirken bölgedeki 30 köyde su olmadığını açıkladı. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde şehir şehir gezip Ankara'yı ihmal ettiğini söyleyen Altınok, "Ankara'ya vakit kalmadı" açıklamasını yaptı. "Bizim bu kadim şehre, Ankara'mıza hizmet sevdamız var. Kafamızda başka bir şey yok. Yani aklımız, fikrimiz Ankara" ifadelerini kullandı.