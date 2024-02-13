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Haberler Galeri ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Bizim Ankara'mıza hizmet sevdamız var!
Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 15:45

ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Bizim Ankara'mıza hizmet sevdamız var!

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok Kalecik, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaptı. Kaleciklilere seslenen Altınok, kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettirileceğini belirtirken bölgedeki 30 köyde su olmadığını açıkladı. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde şehir şehir gezip Ankara'yı ihmal ettiğini söyleyen Altınok, "Ankara'ya vakit kalmadı" açıklamasını yaptı. "Bizim bu kadim şehre, Ankara'mıza hizmet sevdamız var. Kafamızda başka bir şey yok. Yani aklımız, fikrimiz Ankara" ifadelerini kullandı.

TOLGA ÖZLÜ
ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Bizim Ankara’mıza hizmet sevdamız var!

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Kalecik'te Seçim Koordinansyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada Kalecikliler'e seslenen Altınok, Kalecik'teki kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettirileceğini ve suyu olmayan köylere su götürüleceğini dile getirdi. Altınok, "Kalecik değişiyor, dönüşüyor, gelişiyor ve inşallah bunun sonunda zenginleşecek. Yani kentsel dönüşüm devam edecek, ikinci etabı. Doğal gazımız geldi. Köylerimiz pırıl pırıl olacak. Bir tane Ankaralı hemşerimizin ayağı çamura değmeyecek. Başkanımızın dediğine göre Kalecik'imizin 30 köyünde su yok. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı ve Türkiye Yüzyılında hala Ankara'mızda suyu ve kanalizasyonu olmayan birçok köyümüz var. Kanalizasyon ve su medeniyettir, olmazsa olmazdır" dedi.

ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Bizim Ankara’mıza hizmet sevdamız var!

"ANKARA'DA TARIMI GELİŞTİRECEĞİZ"

Ankara'daki tarımsal üretimi geliştirmek için çiftçiyi ve hayvancılıkla uğraşanları destekleyeceklerini ve sosyal destekleri artıracaklarını belirten Altınok şöyle devam etti: Tarımı geliştireceğiz, arıcılığı geliştireceğiz, hayvancılığı geliştireceğiz. Tarıma verilen teşvikler yeterli değildir. Tarıma teşviki artıracağız. Mazot desteğini 500 litreye çıkarıyoruz. Tohumu 2 ton ila 5 tona çıkarıyoruz. Fideler ata tohumundan, üstelik milyonlarca ücretsiz dağıtacağız. Keçiören'de milyonlarca dağıttık. Sosyal destekleri arttıracağız. 400 lira et desteğini Ankara Kartla 2 bin 500 liraya çıkaracağız. Doğalgaz yardımını 100 liraya çıkarıyoruz. Emeklilerimize 1000 liralık desteği 5 bin liraya çıkarıyoruz, 15 Nisan'da hesaplarına yatıracağız.

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ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Bizim Ankara’mıza hizmet sevdamız var!

"BİZİM AKLIMIZ FİKRİMİZ ANKARA"

Konuşmasında kendisinin tek odak noktasının Ankara olduğunun altını çizen Altınok, verilen proje sözlerinin yerine getirilmemesini ise "etik kuralara aykırı" olarak nitelendirdi. Altınok şunları söyledi: Bizim bu kadim şehre, Ankara'mıza hizmet sevdamız var. Kafamızda başka bir şey yok. Yani aklımız, fikrimiz Ankara. Cumhurbaşkanı adaylığıyla 5 yılı öyle geçti.

ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Bizim Ankara’mıza hizmet sevdamız var!

Sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktı, 3 ay da böyle geçti. Ankara'ya vakit kalmadı. Yine onun aklı fikri Cumhurbaşkanlığında; bizim aklımız, fikrimiz Ankara ve Ankaralılarda. Hangi partiye mensup olsak olalım bu şehir hepimizindir. Yazık oldu 5 yılına. Sözünde durmayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Eğer Avrupa'da olsa etik kurumlar var biliyor musunuz? Aday olduk ya, götürüyoruz projeleri veriyoruz oraya. Vermiş olduğu sözleri, projeleri yerine getirmeyen belediye başkanını çağırıyorlar veya işte eyaletler var. Eyalet başbakanını çağırıyor. 'Sen halka yüz tane söz verdin, 90 tanesini yapmadın. Dolayısıyla halkı kandırdın ve etik değerleri yok saydın.' diyerek bunları afişe ediyorlar.

ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Bizim Ankara’mıza hizmet sevdamız var!

ESNAFLA BULUŞTU, CHP SEÇİM OFİSİNİ ZİYARET ETTİ

Altınok esnaf ziyareti sırasında CHP seçim bürosuna girerek CHP'lilerle sohbet etti, seçimler için şans diledi. Altınok ayrıca MHP Seçmen İletişim Merkezi'ne de ziyarette bulundu. Ardından ilçedeki semt pazarında vatandaşla ve pazar esnafıyla buluştu, talepleri dinledi. Altınok'un, bir pide fırınında tezgâhın başına geçerek ekmek küreğini fırına sürmesi ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.

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