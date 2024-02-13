ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Bizim Ankara’mıza hizmet sevdamız var!

Sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktı, 3 ay da böyle geçti. Ankara'ya vakit kalmadı. Yine onun aklı fikri Cumhurbaşkanlığında; bizim aklımız, fikrimiz Ankara ve Ankaralılarda. Hangi partiye mensup olsak olalım bu şehir hepimizindir. Yazık oldu 5 yılına. Sözünde durmayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Eğer Avrupa'da olsa etik kurumlar var biliyor musunuz? Aday olduk ya, götürüyoruz projeleri veriyoruz oraya. Vermiş olduğu sözleri, projeleri yerine getirmeyen belediye başkanını çağırıyorlar veya işte eyaletler var. Eyalet başbakanını çağırıyor. 'Sen halka yüz tane söz verdin, 90 tanesini yapmadın. Dolayısıyla halkı kandırdın ve etik değerleri yok saydın.' diyerek bunları afişe ediyorlar.