Giriş Tarihi: 19.12.2024 07:16
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
07:18
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç SABAH’a konuştu: “17-25 Aralık, sadece kumpas değil, darbe girişimiydi”
11 yıl önce FETÖ, devleti ele geçirme planının 17-25 Aralık Yargı-Emniyet kumpasıyla attı. Yargı ve Emniyet içerisine yuvalanan FETÖ üyeleri, hukuka aykırı sahte delillerle hükümeti hedef aldı. 17-25 Aralık kumpasının yıldönümünde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, SABAH'a konuştu. 17-25 Aralık'ın sadece bir kumpas olmadığını, darbe girişimi olduğunu vurgulayan Tunç, "seçilmiş iktidar demokrasi dışı yollarla ortadan kaldırılacaktı" dedi.