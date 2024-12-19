Adalet Bakanı Yılmaz Tunç  SABAH’a konuştu: “17-25 Aralık, sadece kumpas değil, darbe girişimiydi”

Aynı karanlık zihniyet ve iş birlikçileri, sadece 17-25 Aralık'ta değil geçmişte de kirli senaryolarını uygulamaya koymak istemiştir. Her 10 yılda bir yaptıkları darbelerle millet iradesini hiçe sayan vesayetçi yapı; kapatma davaları, 367 krizi, e-muhtıra, MİT kumpası, bir sokak kalkışması olan Gezi olaylarıyla seçilmiş iktidarı demokrasi dışı yollarla ortadan kaldırmaya yeltenmiştir. Milletimizin desteğiyle karanlık amaçlarına ulaşamayan vesayetçi zihniyet, bu kez de yıllarca devletin içinde sinsice yuvalanmış hain FETÖ mensuplarınca 17-25 Aralık'ta emniyet ve yargı üzerinden darbe yapmaya kalkmış ancak aklını ve iradesini FETÖ'ye teslim edenlerin kumpası boşa çıkmıştır.



