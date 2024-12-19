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Haberler Galeri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç  SABAH’a konuştu: “17-25 Aralık, sadece kumpas değil, darbe girişimiydi”
Giriş Tarihi: 19.12.2024 07:16 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 07:18

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç  SABAH’a konuştu: “17-25 Aralık, sadece kumpas değil, darbe girişimiydi”

11 yıl önce FETÖ, devleti ele geçirme planının 17-25 Aralık Yargı-Emniyet kumpasıyla attı. Yargı ve Emniyet içerisine yuvalanan FETÖ üyeleri, hukuka aykırı sahte delillerle hükümeti hedef aldı. 17-25 Aralık kumpasının yıldönümünde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, SABAH'a konuştu. 17-25 Aralık'ın sadece bir kumpas olmadığını, darbe girişimi olduğunu vurgulayan Tunç, "seçilmiş iktidar demokrasi dışı yollarla ortadan kaldırılacaktı" dedi.

Halit TURAN
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç  SABAH’a konuştu: 17-25 Aralık, sadece kumpas değil, darbe girişimiydi

17-25 Aralık kumpası FETÖ'nün yargıya ve emniyete sızdırdığı elemanları aracılığıyla devleti ele geçirme planı olarak tarihe geçti. Hain kumpas sürecinde üretilen sahte delillerle seçilmiş hükümet direk hedef alındı. Kumpasın başrolünde ise yargıya ve emniyete sızan FETÖ üyeleri yer aldı. Kumpasın 11 yıldönümünde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, SABAH'a konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç  SABAH’a konuştu: 17-25 Aralık, sadece kumpas değil, darbe girişimiydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Partinin, bugüne kadar çok sayıda vesayet girişimiyle, anti-demokratik dayatmalarla mücadele ettiğini, şiddete varan sokak hareketleriyle, kalkışmalarla, kapatma davalarıyla karşı karşıya kaldığını kaydeden Yılmaz Tunç, "bunlardan biri de hiç şüphesiz, bundan 11 yıl önce, 17-25 Aralık sürecinde yaşananlardır.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç  SABAH’a konuştu: 17-25 Aralık, sadece kumpas değil, darbe girişimiydi

17-25 Aralık, sadece emniyet-yargı eksenli bir kumpas değil, milli birlik ve beraberliğimizi bozmak amacıyla hain FETÖ mensuplarının hukuka aykırı bir şekilde sahte delillerle hükümetimizi hedef aldığı alçak bir darbe girişimidir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç  SABAH’a konuştu: 17-25 Aralık, sadece kumpas değil, darbe girişimiydi

"İKTİDAR DEMOKRASİ DIŞI YOLLARLA ORTADAN KALDIRMAK İSTENDİ"

17-25 Aralık'ın bir grup FETÖ mensubu tarafından demokrasiye, milli iradeye, yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşüren, emniyet ve adalet teşkilatlarının adını lekeleyen hain bir eylem olduğunu kaydeden Bakan Tunç söyle konuştu; "17-25 Aralık; anayasal düzeni yok sayarak demokrasimizi karanlık günlere geri döndürmeyi amaçlayan, milli irade düşmanı vesayetçi aklın kirli operasyonlarından biridir.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç  SABAH’a konuştu: 17-25 Aralık, sadece kumpas değil, darbe girişimiydi

Aynı karanlık zihniyet ve iş birlikçileri, sadece 17-25 Aralık'ta değil geçmişte de kirli senaryolarını uygulamaya koymak istemiştir. Her 10 yılda bir yaptıkları darbelerle millet iradesini hiçe sayan vesayetçi yapı; kapatma davaları, 367 krizi, e-muhtıra, MİT kumpası, bir sokak kalkışması olan Gezi olaylarıyla seçilmiş iktidarı demokrasi dışı yollarla ortadan kaldırmaya yeltenmiştir. Milletimizin desteğiyle karanlık amaçlarına ulaşamayan vesayetçi zihniyet, bu kez de yıllarca devletin içinde sinsice yuvalanmış hain FETÖ mensuplarınca 17-25 Aralık'ta emniyet ve yargı üzerinden darbe yapmaya kalkmış ancak aklını ve iradesini FETÖ'ye teslim edenlerin kumpası boşa çıkmıştır.

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