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Haberler Galeri Adana Çukurova seçim sonuçları! YSK Çukurova yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 23:03 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 23:06

Adana Çukurova seçim sonuçları! YSK Çukurova yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. 5 yıl arayla yapılan seçimlerde büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ile il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği için de oy kullanılacak. Seçim için Çukurova yerel seçim sonuçları takip ediliyor. 81 ilde 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacağı seçimin sonuçları sabah.com.tr seçim sayfası üzerinden anlık ve güncel olarak takip edilebilecek. Sandıkların kapanması ve YSK tarafından uygulanan yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 31 Mart seçim sonuçları öğrenilebilecek. İşte YSK ile Çukurova Yerel Seçim sonuçları

Adana Çukurova seçim sonuçları! YSK Çukurova yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Her seçimde olduğu gibi bu sene de Çukurova seçim sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Yerel yöneticilerin belirleneceği seçimde vatandaşların kullandıkları oylarla büyükşehir,il,ilçe ve belde yöneticileri 5 yıl süreyle görevlerinde kalmak üzere belirlenecek. Milyonlarca seçmen oy kullanacak ve seçim sonuçları sabah.com.tr adresi üzerinden takip edilecek. İşte sabah.com.tr YSK ile Çukurova 2024 Yerel seçim sonuç sayfası

ADANA ÇUKUROVA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan ADANA Çukurova seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Adana Çukurova seçim sonuçları! YSK Çukurova yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ADANA ÇUKUROVA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

MHP: Firdevs Cingözler

CHP: Emrah Kozay

İYİ Parti: Soner Çetin

Yeniden Refah Partisi: Mustafa Geldi

Zafer Partisi: Yarkın Koçar

DEM Parti: Mehmet Can Çelik

ADANA Çukurova Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Adana Çukurova seçim sonuçları! YSK Çukurova yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ADANA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Adana'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Adana Çukurova seçim sonuçları! YSK Çukurova yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ADANA ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Adana Çukurova'da MHP Firdevs Cingözler, CHP Emrah Kozay, İYİ Parti Soner Çetin,, Yeniden Refah Partisi Mustafa Geldi, DEM Parti Mehmet Can Çelik ve Zafer Partisi Yarkın Koçar ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Adana Çukurova seçim sonuçları! YSK Çukurova yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

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