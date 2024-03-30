Adana Çukurova seçim sonuçları! YSK Çukurova yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
23:06
Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. 5 yıl arayla yapılan seçimlerde büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ile il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği için de oy kullanılacak. Seçim için Çukurova yerel seçim sonuçları takip ediliyor. 81 ilde 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacağı seçimin sonuçları sabah.com.tr seçim sayfası üzerinden anlık ve güncel olarak takip edilebilecek. Sandıkların kapanması ve YSK tarafından uygulanan yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 31 Mart seçim sonuçları öğrenilebilecek. İşte YSK ile Çukurova Yerel Seçim sonuçları